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午後雷陣雨來了！ 基隆、新北等10縣市大雨特報

影／大陸網站抄秘笈 沒化工背景4嫌煉20億一粒眠原料

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局中打三隊今年初獲報，大學學歷的梁姓男子涉嫌找助手，在桃園市設立製毒工廠，提煉一粒眠的先驅原料「硝西泮」，檢警經半年蒐證後，1日收網抓人，查扣的毒品原料可製作2300萬顆一粒眠毒品，市價超過20億元，梁辯稱，沒有化工背景，只是從大陸網站學習知識後，手抄秘笈煉製，尚未對外販售，檢警對梁說法存疑，全案警詢後依毒品罪移送，梁等3人遭羈押獲准，另名吳姓涉案人依10萬交保。

刑事局中打第三隊在今年初獲報，綽號「雞蛋寶」的梁姓男子（48歲）找來莊姓（32歲）、李姓（25歲）、吳姓男子（31歲）擔任助手，涉嫌在桃園市楊梅區租賃兩處別墅開製毒工廠，刑事局報請桃園地檢署檢察官朱哲群指揮，並與雲林縣、桃園市、苗栗縣、屏東縣、嘉義市、屏東縣等警、憲單位，合組專案小組，展開蒐證。

全案經專案小組長達半年的蒐證，發現梁姓男子透過向合法的化工行，購買合法的化學原料2-氨基-5-硝基二苯甲酮(2-amino-5-nitrobenzophenone)，該原料可用做活性染劑，梁以不明方式取得提煉方法後，指示助手依步驟提煉一粒眠的先驅原料硝西泮，之後可再製成三級毒品一粒眠在市面上販售。

專案小組在1日收網，出動40餘名警力兵分多路搜索，帶回涉案梁等4人，以及第四級毒品硝西泮成品約17公斤，半成品約60公斤，製毒筆記本，化學原料及大批製毒設備。

據查，梁的製毒筆記本全是以手寫，長達5頁，梁向警方辯稱，都是自己的興趣，透過大陸網路學習相關知識後，自己手抄下來，並沒有高人指點，但檢警對梁的說法存疑，因梁與共犯都是大學、高中畢業，無化工相關背景，提煉過程需要環化、醯化等程序，不是一般人可以輕易提煉，檢警將擴大追查是否有幕後共犯逃逸。

據查，此次查獲硝西泮成品、半成品及化學原料，約可製成2300萬顆一粒眠，若以每顆80元計算，市值約20億元，全案警詢後依毒品罪，移送涉案梁等4人，檢察官訊問後，聲押梁等3人獲准，吳姓男子以10萬元交保。

刑事局中打第三隊表示，一粒眠在我國屬第三級毒品，俗稱「強姦藥丸」或「紅豆」，施用此類毒品會產生嗜睡、疲倦、意識模糊、記憶衰退、行動機能受損等現象，嚴重者則會出現呼吸和心肌功能受損。許多不法分子將其當做強姦藥、迷藥使用，對社會危害極大，呼籲國人不要輕視嘗試。

刑事局中打第三隊1日破獲以梁姓男子為首的製毒工廠，查扣毒品原料、製毒工具、設備。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打第三隊1日破獲以梁姓男子為首的製毒工廠，查扣毒品原料、製毒工具、設備。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打第三隊1日破獲以梁姓男子為首的製毒工廠，查獲大量製成一粒眠的毒品原料，經估算可製成20億元的一粒眠。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打第三隊1日破獲以梁姓男子為首的製毒工廠，查獲大量製成一粒眠的毒品原料，經估算可製成20億元的一粒眠。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打第三隊1日破獲以梁姓男子為首的製毒工廠，查扣毒品原料、製毒工具、設備。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打第三隊1日破獲以梁姓男子為首的製毒工廠，查扣毒品原料、製毒工具、設備。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打第三隊1日破獲以梁姓男子為首的製毒工廠，查獲大量製成一粒眠的毒品原料。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第三隊1日破獲以梁姓男子為首的製毒工廠，查獲大量製成一粒眠的毒品原料。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第三隊1日破獲以梁姓男子為首的製毒工廠，查扣毒品原料、製毒工具、設備。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打第三隊1日破獲以梁姓男子為首的製毒工廠，查扣毒品原料、製毒工具、設備。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打第三隊1日破獲以梁姓男子為首的製毒工廠，梁藏身桃園市楊梅區2處別墅煉毒。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第三隊1日破獲以梁姓男子為首的製毒工廠，梁藏身桃園市楊梅區2處別墅煉毒。記者陳宏睿／翻攝

毒品 屏東縣

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