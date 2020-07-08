空軍兒中彈亡鑑定指向另一把槍 程序不符駁回關鍵證據

空軍中士蔡學良12年前在軍中中彈死亡，母親尤瑞敏認為兒子遭槍擊，提告請求國家賠償，軍方辯稱蔡是飲彈自盡、拒絕給付。一審認為蔡自殺，判軍方免賠，但二審認定蔡是意外死亡，判空軍司令部應賠148萬元，最高法院2015年裁定蔡母上訴駁回確定；尤瑞敏提出新的鑑定報告，認為有新事證聲請再審，高院民事庭今判決駁回再審之訴。

本案由國防部委託曾任法務部法醫研究所所長的台大法醫學研究所教授李俊億進行鑑定，鑑定團隊在2019年7月間在國防部軍備局生產製造中心第二0五廠進行「T65K2步槍射入口槍擊型態特徵」實彈鑑定，鑑定結果明確指出蔡學良中彈死亡，可排除是國造T65K2步槍及子彈所致。

鑑定報告指出，「本案依據國內外法醫學教科書與案例報告有關步槍槍擊射入口槍傷特徵，及國防部委託測試國造T65K2步槍射入口槍擊型態測試研究報告，均顯示以具防火帽步槍射擊所產生火焰與高溫燃氣， 將在近距離射擊射入口周圍皮膚或握住防火帽手上產生瓣狀火焰燒灼痕，然本案蔡學良臉上槍擊射入口與雙手均無瓣狀火焰燒灼痕。因此，蔡學良所受槍傷，可排除係因國造T65K2步槍及子彈所致。」

尤瑞敏前次訴訟請求國防部空軍司令部國家賠償350萬元，判賠148萬餘元確定；尤瑞敏就敗訴的201萬餘元提起再審，今年3月提出台灣大學醫學院法醫學研究所教授李俊億的鑑定報告、國外文獻和影片等新證據，認為蔡學良的槍傷是手槍所致，蔡沒有過失，認為確定判決顯有錯誤。

高院認為，先前確定判決是2015年7月9日確定，而李俊億的鑑定報告是今年1月16日完成，且影片、法醫學誌文章也是前次訴訟事實言詞辯論終結後才存在的證據；尤瑞敏提出外國人在游泳池中測試非65步槍的影片，和事故不同，另國外文獻資料也不是針對本次事故的證物，因此和民事訴訟法規定要件不符。