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空軍兒中彈亡再審失敗 母要真相哭到昏厥「一生折磨」

聯合報 / 記者林孟潔王宏舜/台北即時報導

空軍中士蔡學良12年前在軍中中彈死亡，母親尤瑞敏認為兒子遭槍擊，提告請求國家賠償，軍方辯稱蔡是飲彈自盡、拒絕給付。一審認為蔡自殺，判軍方免賠，但二審認定蔡是意外死亡，判空軍司令部應賠148萬元；最高法院2015年裁定蔡母上訴駁回確定；尤瑞敏提出新的鑑定報告，認為有新事證聲請再審，高院民事庭今駁回再審之訴。

尤瑞敏得知判決結果，情緒十分激動，她受訪時表示，她無法接受法官的判決，今天到法庭原本還有80%的把握認為可以再審，沒想到卻被剩下的20％打敗了；她說，平民百姓很無助、沒有力量，但她真的很用心到最後一刻，在30天內聲請再審，蔡學良案一路以來都是靠受害人自己找真相和證據，她常感嘆為什麼人民沒有公權力、沒有調查權，然後受到很大冤屈時，還必須靠自己找真相。

她說，她不知道檢察官存在的目的要幹什麼，為何沒有協助受害人尋找真相，也沒有在第一時間協助保全證據，檢察官是要幫助受害人才對得起人民百姓，但沒想到沒有，沒有一位檢察官替她做這些事情，「12年來是悲慘的歲月，是我一生的折磨」。

尤瑞敏事後哭到癱坐地上，一度昏厥需要他人攙扶，不斷口中唸著「我兒子的冤案怎麼辦」、「為什麼百姓這麼可憐」，她也在律師吳永茂陪同下喊，「我要爭取到底」、「我絕不放棄，12年了我怎麼放棄」、「我要得到真相」。

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蔡學良母親尤瑞敏得知再審結果，情緒激動痛哭昏厥。記者林孟潔／攝影
蔡學良母親尤瑞敏得知再審結果，情緒激動痛哭昏厥。記者林孟潔／攝影
蔡學良母親尤瑞敏得知再審結果，情緒激動痛哭險昏厥。記者林孟潔／攝影
蔡學良母親尤瑞敏得知再審結果，情緒激動痛哭險昏厥。記者林孟潔／攝影
蔡學良母親尤瑞敏得知再審結果，淚訴「12年的歲月都是折磨」。記者林孟潔／攝影
蔡學良母親尤瑞敏得知再審結果，淚訴「12年的歲月都是折磨」。記者林孟潔／攝影

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