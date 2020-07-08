快訊

2020全球最強護照出爐：日本蟬聯第一 台灣33名

新北3歲女童遭男童猛摳下體流血 老師竟只顧一旁滑手機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／海巡署屏東外海攔查漁船 30名越南偷渡客掏金夢碎

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

海巡署偵防分署高雄查緝隊和許多司法單位，前天深夜在屏東外海查獲我國籍漁船涉嫌載越南偷渡客，查獲的30名偷渡客都躲在狹窄船艙內，其中29人曾經來台打工，逾期居留或非法打工被遣返，這次改偷渡來台，偷渡客支付仲介每人一萬美金，代價比以前高，還來不及來台完成掏金夢就被逮。

海巡署偵防分署高雄查緝隊接獲情資，掌握偷渡集團載運越南籍人士偷渡來台，報請屏東地檢署指揮，7月6日晚上11點50分，會同雲林、苗栗、連江、桃園、鳳山、台中、金門、澎湖查緝隊、艦隊分署第五海巡隊、第十四海巡隊、南部分署第五岸巡隊、第六岸巡隊、中部分署第三岸巡隊及高雄市政府警察局鳳山分局等單位，在第七巡防區勤務統合下，海巡署巡防艇在屏東林邊溪外海10.4浬處查獲本國籍漁船載運7女23男共30名越南籍偷渡犯企圖偷渡入境，蔡姓船長和劉姓船員當場不知所措，海巡人員在船上和船艙共帶回30名偷渡客，依違反入出國及移民法和傳染病防治法移送屏東地檢署偵辦。

高雄查緝隊表示，獲報情資後立即運用大數據分析技術，全面清查掌握可能涉案船隻，通報第七巡防區進行勤務統合組成專案小組，加強海面雷達目標監控，調派岸際兵力加強巡邏及3艘巡防艇進行攔截圍捕，及時攔阻我國籍漁船載運偷渡犯闖關入境；為因應新冠肺炎疫情防疫安全，專案小組人員全程配戴防護衣、口罩等防疫裝備及實施檢疫措施，經檢測船上人員都無發燒與呼吸道等症狀，後續將依規定完成防檢疫安置作業程序後，移送移民署收容，目前30名偷渡客都在海巡署中部分署五甲東防疫留置室，等待14天檢疫後，再交移民署收容。

移民署人員表示，以前偷渡來台，每位偷渡客付仲介7000美金，現在可能是新冠肺炎防疫，全球嚴防，偷渡更困難，這次查獲的偷渡客，每人要給仲介一萬美金，分前中後期支付。

海巡署偵防分署查獲漁船載30名越南偷渡客，都躲在船艙內。圖／海巡署提供
海巡署偵防分署查獲漁船載30名越南偷渡客，都躲在船艙內。圖／海巡署提供
海巡署偵防分署副分署長黃世賢今天說明查獲越南偷渡客情形。記者游振昇／攝影
海巡署偵防分署副分署長黃世賢今天說明查獲越南偷渡客情形。記者游振昇／攝影
海巡署偵防分署查獲漁船載30名越南偷渡客，都躲在船艙內。圖／海巡署提供
海巡署偵防分署查獲漁船載30名越南偷渡客，都躲在船艙內。圖／海巡署提供
海巡署偵防分署查獲漁船載30名越南偷渡客，都躲在船艙內。圖／海巡署提供
海巡署偵防分署查獲漁船載30名越南偷渡客，都躲在船艙內。圖／海巡署提供
海巡署偵防分署查獲漁船載30名越南偷渡客，都躲在船艙內。圖／海巡署提供
海巡署偵防分署查獲漁船載30名越南偷渡客，都躲在船艙內。圖／海巡署提供

延伸閱讀

嘉義郵局配送逾2千萬片口罩 慈濟感恩防疫國家隊

共同攜手打造防疫網絡

疫情大解封 居檢卻暴增 盧秀燕示警

台灣品牌獲肯定 屏東取得世界巧克力大賽亞太區主辦權

相關新聞

新北3歲女童遭男童猛摳下體流血 老師竟只顧一旁滑手機

新北市三峽區某幼兒園驚傳性霸凌事件，一名3歲小女童回家時洗澡時，被媽媽發現下體不斷流血，滿是傷口，追問之下女兒才透露，「...

影／海巡署屏東外海攔查漁船 30名越南偷渡客掏金夢碎

海巡署偵防分署高雄查緝隊和許多司法單位，前天深夜在屏東外海查獲我國籍漁船涉嫌載越南偷渡客，查獲的30名偷渡客都躲在狹窄船...

遭男童猛摳下體流血 女童勇敢偵訊

新北市三峽區某幼兒園驚傳性霸凌事件，一名3歲小女童回家時洗澡時，被媽媽發現下體不斷流血，滿是傷口，追問之下女兒才透露，「...

空軍中士蔡學良靶場中槍亡 母親12年來奔走陳情求真相

空軍中士蔡學良2008年在軍中中彈死亡，軍方調查認定蔡口含步槍自盡、屬於自殺，但蔡的母親認為兒子遭槍擊，四處陳情喊冤並提...

空軍中士蔡學良12年前中彈亡 提新事證民事再審今駁回

空軍中士蔡學良在軍中中彈死亡，母親尤瑞敏認為兒子遭槍擊，提告請求國家賠償，軍方辯稱蔡是飲彈自盡、拒絕給付。一審認為蔡自殺...

開槍搶板信商銀行78萬元逃逸 陳劍輝今依強盜罪起訴

男子陳劍輝今年3月間在台北市中山區板信商業銀行大直分行，開槍打中一名保全人員並劫走78萬多元逃逸。陳男落網後，收押禁見迄...

警察隨身碟中毒沒了監視器影像 被控涉販毒判無罪

游姓男子被控涉嫌販賣安非他命、海洛因重罪，苗栗地方法院法官調查發現承辦員警隨身碟中毒，沒了監視器影像，僅有模糊的翻拍照片...

影／衛生局女員工墜樓 前老闆夫妻律師陪至警所應訊

新北市衛生局林姓女員工7月3日墜樓身亡，因林女生前在臉書貼文指控被某物理治療所廖姓前執行長性侵與欺騙感情，引起外界關注，...

衛生局女員工墜樓 前老闆列被告警局作筆錄「未性侵」

新北市衛生局女員工3日墜樓身亡，由於其生前曾在臉書指稱遭人性侵，加上家屬指控，檢警彙整相關資料後，已將其前一分工作的廖姓...

新北衛生局女員工墜樓案 前老闆今天低調出庭傷害案

新北市衛生局林姓女員工本月3日墜樓身亡，因林女生前在臉書貼文指控被某物理治療所廖姓前執行長性侵與欺騙感情，引起外界關注，...

員工遭性侵約談掀瘡疤 專家：應立即通報家防中心

新北市衛生局女員工墜樓身亡案，女員工輕生前，新北市衛生局因接獲「婚外情」檢舉啟動內部調查，過程女員工自訴遭性侵，於臉書留...

衛生局女職員解剖遺體採檢 家屬哀傷移靈回台中

新北市衛生局林姓女員工本月3日墜樓身亡，因林女生前在臉書貼文指控被某物理治療所前執行長性侵與欺騙感情，引起外界關注，檢警...

熱門新聞

新北微星科技公司傳墜樓意外 墜樓者為公司總經理

家中自慰判罰5000元 法官：在臨馬路邊造成驚嚇

新北微星科技公司總經理墜樓 保全人員發現嚇壞了

南投10天逾5起山難 搜救人員吃不消向山友喊話了

影／台中勞斯萊斯擦撞路邊機車質疑碰瓷 網友噓：有錢沒技術

新北3歲女童遭男童猛摳下體流血 老師竟只顧一旁滑手機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。