影／海巡署屏東外海攔查漁船 30名越南偷渡客掏金夢碎

海巡署偵防分署高雄查緝隊和許多司法單位，前天深夜在屏東外海查獲我國籍漁船涉嫌載越南偷渡客，查獲的30名偷渡客都躲在狹窄船艙內，其中29人曾經來台打工，逾期居留或非法打工被遣返，這次改偷渡來台，偷渡客支付仲介每人一萬美金，代價比以前高，還來不及來台完成掏金夢就被逮。

海巡署偵防分署高雄查緝隊接獲情資，掌握偷渡集團載運越南籍人士偷渡來台，報請屏東地檢署指揮，7月6日晚上11點50分，會同雲林、苗栗、連江、桃園、鳳山、台中、金門、澎湖查緝隊、艦隊分署第五海巡隊、第十四海巡隊、南部分署第五岸巡隊、第六岸巡隊、中部分署第三岸巡隊及高雄市政府警察局鳳山分局等單位，在第七巡防區勤務統合下，海巡署巡防艇在屏東林邊溪外海10.4浬處查獲本國籍漁船載運7女23男共30名越南籍偷渡犯企圖偷渡入境，蔡姓船長和劉姓船員當場不知所措，海巡人員在船上和船艙共帶回30名偷渡客，依違反入出國及移民法和傳染病防治法移送屏東地檢署偵辦。

高雄查緝隊表示，獲報情資後立即運用大數據分析技術，全面清查掌握可能涉案船隻，通報第七巡防區進行勤務統合組成專案小組，加強海面雷達目標監控，調派岸際兵力加強巡邏及3艘巡防艇進行攔截圍捕，及時攔阻我國籍漁船載運偷渡犯闖關入境；為因應新冠肺炎疫情防疫安全，專案小組人員全程配戴防護衣、口罩等防疫裝備及實施檢疫措施，經檢測船上人員都無發燒與呼吸道等症狀，後續將依規定完成防檢疫安置作業程序後，移送移民署收容，目前30名偷渡客都在海巡署中部分署五甲東防疫留置室，等待14天檢疫後，再交移民署收容。