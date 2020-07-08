空軍中士蔡學良12年前中彈亡 提新事證民事再審今駁回

空軍中士蔡學良在軍中中彈死亡，母親尤瑞敏認為兒子遭槍擊，提告請求國家賠償，軍方辯稱蔡是飲彈自盡、拒絕給付。一審認為蔡自殺，判軍方免賠，但二審認定蔡是意外死亡，判空軍司令部應賠148萬元；最高法院2015年裁定蔡母上訴駁回確定。但案件有諸多疑點，蔡母聲請再審，高院民事庭今駁回再審之訴。

蔡學良（20歲）是家中獨子，在空軍防空砲兵指揮部第954旅服役，2008年5月9日部隊在台東太平營區靶場訓練歸零射擊，蔡擔任軍械士，負責看管、登記射擊線後方的預備槍枝。蔡母說，當時一名許姓同袍槍枝彈簧過緊，兒子為了排除故障上前，遭意外走火的槍枝擊中。

空軍司令部當時主張蔡是趁沒人看顧槍彈之際到第一靶位，左手托槍、嘴巴含住槍管後右手射擊，是自殺死亡。一審調查，法醫顏國順和蕭開平鑑定蔡的死亡方式是自殺自為，且蔡身上遺留一張「遺書」，記載「今天突然想死」、「人活著，說實在沒有任何意義」表露厭世。

但二審指「遺書」只是張摺起來、原子筆書寫的紙張，字跡墨水與蔡學良攜帶的原子筆墨水不相符，且蔡的長官多次記錄他「熱心服務」、「與同學相處融洽」、「連上模範」，認定蔡表現正向，只是偶爾心情不佳才寫這些內容。高院認為，若是含槍自盡，槍口理當沾染唾液，但警政署鑑定不出來；雖然死者左右嘴角有爆裂傷、雙唇腫傷且嘴部無子彈穿透傷口，仍無法判定是否是自戕；判決後來確定。

民間司改會指出，本案仍有疑點，尤瑞敏長年奔波，希望換得真相。國防部委託台大法醫研究所教授李俊億鑑定，鑑定團隊去年7月在軍備局生產製造中心第205廠進行「T65K2步槍射入口槍擊型態特徵」實彈鑑定，顯示以具防火帽步槍射擊所產生火焰與高溫燃氣，將在近距離射擊射入口周圍皮膚或握住防火帽手上產生瓣狀火焰燒灼痕，但蔡臉上槍擊射入口和雙手都無瓣狀火焰燒灼痕，可排除是T65K2步槍和子彈所致。

鑑定報告推翻軍方與台東地檢署「自殺死亡」，以及高院「意外死亡」的結論。當年靶場除了T65K2步槍以外，只有連長身上配有一把45手槍，但手槍彈夾20發子彈均未擊發，也排除手槍涉案可能。今年3月9日民事再審期間屆滿前1日，尤瑞敏向高院聲請再審，請求再進一步釐清真相。

刑事部分，台東地檢署3月9日接到尤瑞敏以新證據提告，控告當年軍方長官殺人，分他字案調查是否有他殺嫌疑。

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