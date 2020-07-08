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開槍搶板信商銀行78萬元逃逸 陳劍輝今依強盜罪起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

男子陳劍輝今年3月間在台北市中山區板信商業銀行大直分行，開槍打中一名保全人員並劫走78萬多元逃逸。陳男落網後，收押禁見迄今，台北地檢署調查後，今依強盜等罪將他起訴，預計近日送審法院。

檢警調查，3月30日，陳男上午從中山區德惠街搭計程車到捷運劍潭站，再轉搭捷運到芝山岩站，出捷運後上計程車稱去八里，途中趁女司機在北投中央北路加油站上廁所時竊走計程車，開往板信商銀行大直分行，朝保全右腿開一槍，再朝天花板連轟五槍示警，搶走78萬餘元逃逸。

警方根據監視器一路追到桃園龜山，發現陳又轉搭計程車回中山區，再開另一車往南走，根據採證和監視畫面鎖定他的身分；因陳曾開過計程車，近幾年無業，母親住在桃園龍潭，警研判他又繞回桃園，埋伏果然發現行蹤，跟監緝獲。

陳男作案搶得78萬餘元，警方查獲70萬多元。他供稱，這8萬多元一部分還來還友人，因近年工作不穩定，都靠友人接濟，等於用錢還人情。另也將作案槍支交還台中友人。

警方漏夜詢問後，將陳男移送北檢複訊。檢察官朱家蓉訊後認為陳男涉犯竊盜、殺人未遂、強盜、槍砲等重罪，有滅證、勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲押禁見獲准。

板信銀搶案搶匪陳劍輝。記者蔡翼謙／翻攝
板信銀搶案搶匪陳劍輝。記者蔡翼謙／翻攝
板信銀行搶嫌陳劍輝（左二）。圖／本報資料照片
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