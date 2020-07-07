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警察隨身碟中毒沒了監視器影像 被控涉販毒判無罪

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

警察隨身碟中毒，毒品交易器監視器影像滅失等因素，苗栗地方法院法官審酌，最近判決被控販毒的游男無罪。圖／本報資料照片
警察隨身碟中毒，毒品交易器監視器影像滅失等因素，苗栗地方法院法官審酌，最近判決被控販毒的游男無罪。圖／本報資料照片
游姓男子被控涉嫌販賣安非他命、海洛因重罪，苗栗地方法院法官調查發現承辦員警隨身碟中毒，沒了監視器影像，僅有模糊的翻拍照片，無法補強證據力，加上證詞前後出入，臉書訊息又難以確認，基於無罪推定，法官最近判決游男無罪。

檢察官起訴游男於去年7月間在苗栗縣頭份市，涉嫌販賣安非他命、海洛因各1次，游男偵審過程，都否認販毒，判決書指出，毒品交易的監視器畫面翻拍照片相當模糊，無法辨識有關車輛、人員等特徵，又因承辦員警隨身碟中毒，監視器畫面滅失，無法透過動態、完整監視器錄影畫面來補強證據。

此外，證詞的毒品交易時間、地點，前後有出入，甚至僅隔1夜，竟無法說明交易經過，顯與經驗法則相違，而游男被控利用臉書訊息販毒，訊息已被刪除，難以證明訊息為真，且雖是游男的訊息，也難以查證使用人就是游男本人。

判決書指出，檢察官據以起訴游男販賣海洛因、安非他命犯行所憑證據，尚未達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，仍有合理之懷疑存在，且檢察官復未能再提出適合於證明游男被訴犯行的積極證據，並指出調查途徑及說明其關連性予以補強，而無法使本院形成有罪之心證，基於無罪推定原則，自應為被告無罪之判決。

檢察官 中毒

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