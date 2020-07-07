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尋人神探獲基隆模範公務員 許耀彬：失蹤者不要成孤魂

聯合報 / 記者游明煌邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市長林右昌今天在市務會議，表揚有「尋人神探」之稱的警官許耀彬為基隆市模範公務員。記者游明煌／翻攝
基隆市長林右昌今天在市務會議，表揚有「尋人神探」之稱的警官許耀彬為基隆市模範公務員。記者游明煌／翻攝
基隆市長林右昌今天在市務會議，表揚有「尋人神探」之稱的警官許耀彬為基隆市模範公務員，肯定他為服務優良表現。許耀彬現為市警局第一分局第三組組長，也曾獲警政署表揚，他幫助很多無名屍落葉歸根，有的失蹤長達13年，他說，「讓家屬不用再受無止盡的內心煎熬與折磨，失蹤者不要成孤魂，做功德是我不變的堅持。」

許耀彬107年自偵查隊隊長職務轉任第三組組長，以刑事偵防經驗致力於無名屍比對工作，針對無主墓區內埋葬多年不知身分的無名屍，重啟調查，自107年4月20日迄今，分析比中11具，經查尋家屬採驗DNA送法醫研究所確認親緣關係，再由地檢署檢察官確認身分開據相驗屍體證明書，使無名屍得以有名有姓返家，落葉歸根，也幫助家屬完成多年尋親的願望。

「若有家人失蹤，不論過了多久，時間無法彌補的都是家屬心理長久的痛」，新上任的市警局長林炎田今天在臉書有感而發，他說，他期許警察同仁能秉持同理心，把民眾的事當作自己的事來服務，特別感謝許組長也默默奉行著為善的理念，他很感謝許組長以及其他各司所職、為善不欲人知的同仁，因為大家願意承擔工作上的辛勞與挑戰，才能讓警政工作更加精進。

13年前野柳海域無名男屍，因許耀彬重啟調查，採集失蹤人戴姓男子兒子及弟弟唾液檢體，送法務部法醫研究所做ＤＮＡ比對，今年5月確認無名屍是戴姓男子，當死者兒子前往達南榮公墓「無主墓區」領回屍體時，淚流滿面表示「真是奇蹟出現，彌補了我們人生最大的遺憾。」

這些年來，許耀彬利用失蹤人口及身分不明系統，替許多無名屍體找到回家的路，逐漸成為尋找失蹤人口達人，也引來許多慕名者請求幫助。

「我知道你找到很多失蹤人口，我姊姊失蹤3年多了，請你幫幫我。」去年4月初，黃姓婦人打電話請許耀彬幫忙尋找2016年失蹤的53歲姊姊，許耀彬分析發現，黃女失蹤後，個人臉書便無任何訊息及瀏覽紀錄，再分析無名屍公告系統，交叉分析比對發現同年在「海洋大學小艇碼頭」堤防旁消波塊一具無名女屍的體型、外觀輪廓與黃女相近。

許耀彬發現，無名女屍雖長期浸泡海水，毛髮及五官均腐爛無法辨識，但頸部有一條「綠色圓孔玉墜白金項鍊」，家人都說不知道她有無戴項鍊，許卻從臉書歷史照片發現她頸部掛有極相似的項鍊，靠此突破案情。

失蹤 屍體

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