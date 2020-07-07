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不滿後視鏡擦撞受損 前彰縣議長妹婿追撞單車學生

中央社 / 記者吳哲豪彰化7日電

施姓國中生昨晚騎自行車時，擦撞前彰縣議長白鴻森妹婿羅道堅所駕駛的賓士車後視鏡，羅男心生不滿，竟開車追進彰市曉陽路地下道機車道撞倒國中生，導致施姓國中生骨折送醫。

據指出，賓士車駕駛為前彰化縣議會議長白鴻森的妹婿羅道堅，今年62歲；彰化縣警察局彰化分局一名員警指出，將通知羅男等人製作筆錄，以釐清責任歸屬。

警方指出，14歲的施姓國中生昨天晚上騎自行車要從彰化市中正路轉進曉陽路地下道時，施姓國中生的自行車和一輛紅色賓士車發生擦撞，賓士車左後視鏡受損，賓士車主心生不滿，一路跟隨自行車，開進曉陽路地下道的機車道。

賓士車開進機車道後，撞倒施姓國中生的自行車，導致施姓國中生摔車骨折，施姓國中生雖然送醫急救無大礙，不過仍需留院觀察；羅男則留在原地等候警方到場，路旁民眾見狀，大罵羅男行為太誇張，員警則是連忙安撫民眾，說明事故已在處理中。

警方指出，今天下午會針對羅男和當時也在車上的羅妻及施姓國中生製作筆錄，以釐清過程和責任歸屬；肇事的羅道堅是前彰化縣議長白鴻森的妹婿，也曾任彰化縣議會機要秘書，白鴻森和羅道堅涉嫌挪用彰化縣議會的公款喝花酒，白鴻森遭判刑3年10個月，羅道堅則被判4年4個月。

國中生 自行車

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