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日籍男來台幫賭博網開發遊戲 1年半賭資衝破25億
日本籍男子木下來台經營科技公司，涉嫌開發博弈遊戲軟體供賭博網站使用，抽佣獲利，1年半來累積下注25億元，刑事局查獲木下等31人依賭博罪嫌函送，懷疑金主在日本，幕後是跨境賭博遊戲開發商。
警方調查，日籍男子木下（45歲）定居台灣，去年1月起合法登記科技公司，在台北市內湖科學園區某商辦大樓租辦公室，夥同日籍女子松村（38歲）、寺井（24歲）分別掛名公司負責人及擔任測試工程師，並招募多名台籍人士當員工。
這家公司設計捕魚、吃角子老虎等博弈遊戲軟體，提供給「Relax Gaming」等45個賭博網站系列使用，從賭博網站獲利中抽取5至8％佣金。
刑事局偵七大隊第三隊今年2月接獲線報，昨天搜索公司，帶回木下等3名日籍幹部、27名台籍及1名香港籍員工，員工從事客服、行政、開發、會計等工作。
木下稱受託在日本友人來台經營公司，設計遊戲軟體販賣，對賭博不知情；警方清查，公司運作模式類似寄放遊戲機台在實體賭場，台主與賭場拆分賭資，涉及「賭博幫助犯」。
警方查扣大批電腦及56萬元現金，將犯嫌依賭博罪嫌函送法辦，木下等多名重要幹部被帶往士林地檢署說明，檢察官複訊後請回。
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