台南賭博糾紛兩派駁火釀1死 5嫌求交保

台南黃姓男子所屬人馬日前赴李姓男子等人開設賭場鬧事，兩派人馬去年8月11日大白天備妥長短槍在仁德住處談判，雙方開槍駁火10多槍，李派王姓男子遭步槍射擊貫穿左胸，送醫不治，檢方依殺人等罪嫌起訴6嫌，5嫌在押，台南地院今天開庭審理，5嫌羈押近1年，均向法官請求交保，李嫌喊冤與全案無關，「再續押我就不夠意思」。

仁德這起槍擊案計有黃等5嫌在押，黃派人馬中提供1把長槍、3把短槍的陳姓男子案發後逃亡，直至5月，歸仁警方在宜蘭將他逮捕歸案。因此，檢方追加起訴陳，台南地院傳陳出庭作證。

陳表示，該批槍械是4年前，已故陳姓友人寄放他那邊的。「我有東西」他接到黃電話 ，他帶東西防身，至於要防誰？他並不清楚。他前一天已拿了1把短槍，當天則帶了1長2短槍要嚇人。

他指出，案發前一天，收到LINE「明天要烤肉」，剛開始以為真的要烤肉，現場沒有看到烤肉用品，他是去了之後才知道要談判。他僅認提供槍械，並未在後巷討論槍械如何分配或使用。

至於長槍下落，誰開了槍等，黃等人均推稱不清楚。甫落網陳嫌律師未到場，要求閱卷外，檢方起訴內容槍枝數量等仍需修正外，合議庭決再開庭審理，庭期待定。