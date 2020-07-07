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無預警防搶演練 桃警實習生攔截「歹徒」竟是分局長
桃園市平鎮警分局今天在平鎮區農會舉辦防搶演練，農會會本部一早警鈴大作，2名矇面持槍歹徒衝入農會行搶，得手10萬元後駕車逃逸，警方據報後立即在線上指揮警網攔截圍捕，並利用科技辨識系統鎖定歹徒車輛，迅速圍捕到案過程逼真。
平鎮警分局分局長李建民表示，歹徒犯案手法也推陳出新，科技辦案顯得格外重要，為了讓員警熟悉警政署研發的各項新型執法系統，今天特別結合平鎮區農會執行防搶演練，測試新式系統外，同時測試巡邏警網的迅速反應。
演練採取無預警方式進行全程保密，巡邏警網第一時間不知道這是模擬的行搶狀況，在接獲勤務指揮中心通報後，立即針對歹徒車輛採取攔截圍捕，同時也透過科技辨識系統，鎖定歹徒車輛，即時以無線電通報車輛逃逸位置，最後在龍南路攔捕歹徒車輛，從案發通報到圍捕成功，只花了短短不到10分鐘的時間。
參與圍捕的警專實習生表示，突然接獲緊急攔截圍捕命令，立即跟著學長前往歹徒逃逸路線攔截圍捕，最後終於攔下車輛，在開啟車門的瞬間發現歹徒居然是「分局長」時，這才恍然大悟原來這是演習，鬆了一口氣。
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