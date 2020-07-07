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好友借90萬不還 22歲男火大到對方家開10多槍後投案
為了錢好朋友反目成仇，台南市柯姓、羅姓男子本是好友，羅欠柯90萬元屢次討錢不還，柯氣不過昨天到羅住處連開10多槍，大門留下10個彈孔，開槍後帶槍直接到柳營分駐所投案。轄區麻豆警方帶回偵訊昨晚依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。警方表示柯使用改造槍彈，來源交代不清將深入追查。
台南市官田區台一線旁寧靜老眷村突然傳出多聲槍響，嚇壞當地居民趕緊報案。麻豆警分局員警獲報到場蒐證，在鐵捲門發現十10個彈孔，地面有不少彈殼，被害人未在場無人受傷。
警方調閱監視錄影器發現柯姓男子涉有重嫌，準備查緝時接獲柳營分駐所通知，22歲柯姓嫌犯已主動前往投案，繳出一把改造手槍及子彈五顆。麻豆警方將柯姓嫌犯帶回偵訊。
柯男表示，與羅姓男子本是好友，但羅欠他90萬元屢次追討都不還，氣不過才跑去他家開槍警告洩憤，開完槍後自知警網難逃，隨即騎機車一路北上，前往住家附近的柳營分駐所投案。
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