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狠心堂哥裝63瓶汽油爬牆縱火 害堂姊弟1死1傷被起訴

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄男子王皇閔曾與住隔壁的王姓堂弟扭打，懷恨在心，今年3月5日凌晨2點多，他涉帶著63瓶裝滿汽油的寶特瓶，爬陽台侵入潑灑汽油，並以電擊棒點燃，火勢延燒迅速釀堂妹困房間燒死、堂弟破窗跳樓倖存，姊弟1死1傷；警方於同月19日趁他返家逮捕，全案依殺人等罪嫌起訴。

高雄地檢署上月底偵結全案，認定王皇閔（50歲）涉犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪、放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪、殺人罪，建請法院依殺人罪從重論處，5天前將王皇閔起訴移審，高雄地院裁定他繼續收押。

檢方查出，住高雄市林園區北汕路的王皇閔，跟堂弟妹一家人比鄰而居，去年2月22日晚間他與堂弟互毆扭打，雙方互告傷害罪，王皇閔竟懷恨在心，今年2月底至3月4日間，他陸續到林園中芸三路的加油站共計買30公升汽油，並在家裡分裝到600毫升寶特瓶共63瓶，再將寶特瓶分別裝於塑膠袋、以棉線綑綁。

今年3月5日凌晨，王皇閔從2樓陽台爬到堂弟家陽台，將5瓶寶特瓶潑灑於堂弟（40歲）、堂妹（48歲）房門口及走道，他還以電擊棒敲房門，堂妹見狀大喊「趕快報警」，但他隨即開啟電擊棒，瞬間引燃火勢，自己趕緊丟棄電擊逃逸。

但火勢迅速蔓延，堂妹房門著火無處可逃，遭燒傷、吸入一氧化碳中毒休克當場身亡，堂弟驚醒後破窗，跑到後陽台跳樓逃生，雖身體33%的2度至3度燒燙傷，幸好送醫治療無生命危險。

警消獲報撲滅火勢後，於屋內2樓尋獲數10瓶的汽油，朝向人為縱火偵辦，更發覺失火當天是王皇閔跟堂弟互控傷害案的首次法院開庭，鎖定他涉有重嫌，研判他仍藏匿林園一帶，相隔14天後王皇閔返家之際逮捕到案，送辦收押。

王皇閔應訊承認購買汽油、到堂弟妹家潑灑引發火災，但辯稱「沒想到電擊棒引燃火勢」，並無放火殺人意圖；檢方未採信此說法。

男子王皇閔今年3月5日涉爬到隔壁堂弟妹家縱火，堂妹王女遭燒死。記者林伯驊／翻攝
男子王皇閔今年3月5日涉爬到隔壁堂弟妹家縱火，堂妹王女遭燒死。記者林伯驊／翻攝
高雄林園區北汕路民宅今年3月5日凌晨失火，造成姊弟1死1傷。記者林伯驊／翻攝
高雄林園區北汕路民宅今年3月5日凌晨失火，造成姊弟1死1傷。記者林伯驊／翻攝
警方查出林園北汕路民宅失火，遭隔壁親戚男子王皇閔涉縱火。記者林伯驊／翻攝
警方查出林園北汕路民宅失火，遭隔壁親戚男子王皇閔涉縱火。記者林伯驊／翻攝

殺人 加油站 火災 縱火

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