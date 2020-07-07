藏身桃園大樓種大麻 中警循線抓人查獲市價20萬大麻花

鄺姓、古姓男子涉嫌桃園市租賃大樓種植大麻，台中市刑大偵一隊1日前往查緝，查獲市價約20萬的大麻成品，以及大麻活株等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

台中市刑大偵一隊執行毒品溯源，查出遭毒品通緝的鄺姓男子涉嫌在桃園市找助手，租賃社區大樓種植大麻，經蒐證後聲請搜索票，1日趁鄺欲出門時，一舉查獲鄺及屋內古姓男子，並查扣市價約20萬的大麻花成品、大麻活株等贓證物，全案依毒品罪嫌，移送桃園地檢署後，鄺因遭通緝直接執行，檢方命古以10萬元交保。

台中市刑大偵一隊從一起販售大麻案執行溯源，發現鄺姓（35歲，毒品通緝）、古姓男子（21歲）以每月租金2萬元的價格，在桃園市中壢區租賃社區大樓種植大麻並販售牟利，警方經埋伏、跟監蒐證，掌握二人作息後，報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦，並在1日向桃園地方法院聲請搜索票獲准。

警方經在現場埋伏多時，趁兩嫌欲出門時逮人，並一舉衝進屋內破獲種植、製造毒品大麻，查扣大麻活株15株、乾燥大麻花成品18.62克、用於種植、製造大麻工廠的溫控設備、日照設備、烘乾器具、給水設備、定時器、磅秤、分裝袋，初估查獲的大麻成品市價約20餘萬元。

台中市刑大偵一隊表示，涉案人利用承租於社區型大樓，門禁森嚴、警方查緝不易之特點，以「水耕法」在室內種植大麻、製造乾燥大麻花成品，原想利用正值暑假期間及疫情趨緩之際，販賣給不特定人士以謀取不法暴利。