快訊

「老大哥正看著你」 龐培歐看香港：1984歐威爾式審查行動

一定聽過的電影音樂：莫利克奈，光影裡的海上鋼琴師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藏身桃園大樓種大麻 中警循線抓人查獲市價20萬大麻花

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

鄺姓、古姓男子涉嫌桃園市租賃大樓種植大麻，台中市刑大偵一隊1日前往查緝，查獲市價約20萬的大麻成品，以及大麻活株等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
鄺姓、古姓男子涉嫌桃園市租賃大樓種植大麻，台中市刑大偵一隊1日前往查緝，查獲市價約20萬的大麻成品，以及大麻活株等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

台中市刑大偵一隊執行毒品溯源，查出遭毒品通緝的鄺姓男子涉嫌在桃園市找助手，租賃社區大樓種植大麻，經蒐證後聲請搜索票，1日趁鄺欲出門時，一舉查獲鄺及屋內古姓男子，並查扣市價約20萬的大麻花成品、大麻活株等贓證物，全案依毒品罪嫌，移送桃園地檢署後，鄺因遭通緝直接執行，檢方命古以10萬元交保。

台中市刑大偵一隊從一起販售大麻案執行溯源，發現鄺姓（35歲，毒品通緝）、古姓男子（21歲）以每月租金2萬元的價格，在桃園市中壢區租賃社區大樓種植大麻並販售牟利，警方經埋伏、跟監蒐證，掌握二人作息後，報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦，並在1日向桃園地方法院聲請搜索票獲准。

警方經在現場埋伏多時，趁兩嫌欲出門時逮人，並一舉衝進屋內破獲種植、製造毒品大麻，查扣大麻活株15株、乾燥大麻花成品18.62克、用於種植、製造大麻工廠的溫控設備、日照設備、烘乾器具、給水設備、定時器、磅秤、分裝袋，初估查獲的大麻成品市價約20餘萬元。

台中市刑大偵一隊表示，涉案人利用承租於社區型大樓，門禁森嚴、警方查緝不易之特點，以「水耕法」在室內種植大麻、製造乾燥大麻花成品，原想利用正值暑假期間及疫情趨緩之際，販賣給不特定人士以謀取不法暴利。

專案小組發現，涉案人為種植大麻，還費心製作溫控、培養土、二氧化氮、室內日照等設備一應俱全，具有相當專業之製毒技術，但涉案人都辯稱技術是網路自學，全案依毒品罪移送桃園地檢署後，鄺因遭通緝，直接執行，另外古則以10萬元交保。

鄺姓、古姓男子涉嫌桃園市租賃大樓種植大麻，台中市刑大偵一隊1日前往查緝，查獲市價約20萬的大麻成品，以及大麻活株等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
鄺姓、古姓男子涉嫌桃園市租賃大樓種植大麻，台中市刑大偵一隊1日前往查緝，查獲市價約20萬的大麻成品，以及大麻活株等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
鄺姓、古姓男子涉嫌桃園市租賃大樓種植大麻，台中市刑大偵一隊1日前往查緝，查獲市價約20萬的大麻成品，以及大麻活株等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
鄺姓、古姓男子涉嫌桃園市租賃大樓種植大麻，台中市刑大偵一隊1日前往查緝，查獲市價約20萬的大麻成品，以及大麻活株等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
鄺姓、古姓男子涉嫌桃園市租賃大樓種植大麻，台中市刑大偵一隊1日前往查緝，查獲市價約20萬的大麻成品，以及大麻活株等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
鄺姓、古姓男子涉嫌桃園市租賃大樓種植大麻，台中市刑大偵一隊1日前往查緝，查獲市價約20萬的大麻成品，以及大麻活株等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

大麻 毒品 通緝

延伸閱讀

脫北者湧入 桃園這區交易暴增102%

社福比桃園差 侯友宜：人多預算少

桃園捷運路網2.0增加11條輕軌路線 最快今年底送審

若財劃法六都一致 侯友宜：建設、社會福利加倍

相關新聞

藏身桃園大樓種大麻 中警循線抓人查獲市價20萬大麻花

台中市刑大偵一隊執行毒品溯源，查出遭毒品通緝的鄺姓男子涉嫌在桃園市找助手，租賃社區大樓種植大麻，經蒐證後聲請搜索票，1日...

蘆洲國小大門前帶槍 男子準備尋仇被警方攔下

新北市蘆洲國小大門斜對面的中正路某餐廳外，昨天深夜有群眾聚集喧嘩，警方掌握情資有人攜帶槍枝準備去尋仇，動員警網趕往攔查，...

為亡女復仇 母助警方誘出毒販

羅姓女子去年底三天連四度向薛姓男子購買毒品咖啡包，事後在家中暴斃，體內驗出多種毒品反應；羅母透過女兒微信帳號得知是薛男販...

花蓮街頭槍戰1死1傷 劉姓凶嫌遭羈押

花蓮縣吉安鄉5日凌晨發生兩幫人馬鬥毆，當街拿刀槍火拼，結果拿槍的20歲駱姓男子被砍死，警方火速逮捕涉案人，依殺人、槍砲等...

獨／被控性侵衛生局女職員 前主管：我也是受害者

新北市衛生局30歲林姓女職員墜樓身亡，生前自揭遭一名人夫性侵，網友也爆出就是林女的前主管廖姓男子，網路更流傳一段疑似施暴...

全球加密貨幣交易量前十大 麒點科技遭離職工程師遠端入侵5次

名列全球加密貨幣交易量前十大團隊的麒點科技，單日交易量約10億美元，近日驚傳離職員工30歲陳男涉入侵、遠端瀏覽公司研發成...

新北衛生局女疑遭性侵施暴 執行長事後爆哭音檔曝光

新北市衛生局一名30歲林姓女職員工3日深夜墜樓身亡，生前她在臉書發出長文，自揭遭到一名人夫性侵、虐待、欺騙，網友也起底該...

影／桃市男聚眾喧鬧擾民 見警拔腿奔跑竟是酒駕通緝犯

桃園市20歲楊姓男子昨天深夜與青少年7人，在桃園區泰昌三街一處公園聚眾喧嘩，居民不堪喧鬧報警，桃園分局警網前往，楊男見警...

台南祖孫4死火警 警方找到裝油容器認定上吊男涉案

台南市關廟區花園里民宅上月底火警造成祖孫3代4死兩重傷，檢警消原稱可能電線走火引起；不過據了解，後來警方在火場旁空屋找到...

女兒遺體驗出毒品！母用生前帳號裝買家 抓出幕後毒販

羅姓女子去年12月間，3天4度向薛姓男子購買毒品咖啡包，隔日清晨死亡，體內驗出多種毒品反應。羅母透過女兒的微信帳號，假裝...

詐騙贓款黑吃黑 19歲男夥同17歲少年捷運站外行搶30萬

年僅19歲的馬姓男子，今年4月在捷運劍潭站外，涉嫌持彈簧刀攻擊李姓男子，搶走背包內30萬元，隨後與把風的17歲劉姓少年搭...

警抓藥腳手機跳交易訊息 藥頭搭高鐵欲販毒自投羅網

台中市第六警分局在今年2月間，查獲郭姓男子涉嫌持有毒品，警方抓人時，郭的手機的通訊軟體，突然跳出藥頭約定在台中高鐵交易毒...

熱門新聞

女學生假Coser裸露下體 台科大道歉：涉法行為司法偵辦

影／動漫展女大生涉露第三點 到案稱「給男友攝影師拍」

女騎士擦撞勞斯萊斯不顧傷勢狂哭 維修恐近百萬元

獨／被控性侵衛生局女職員 前主管：我也是受害者

新北衛生局女疑遭性侵施暴 執行長事後爆哭音檔曝光

台中市區開34槍、大聲公嗆「吃媽媽奶」涉案9人被起訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。