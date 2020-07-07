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蘆洲國小大門前帶槍 男子準備尋仇被警方攔下
新北市蘆洲國小大門斜對面的中正路某餐廳外，昨天深夜有群眾聚集喧嘩，警方掌握情資有人攜帶槍枝準備去尋仇，動員警網趕往攔查，29歲許姓男子被喝令趴下時，順勢將改造手槍扔進路旁車底，被眼尖的警員揪出。
據了解，許姓男子昨晚11時許身上帶著手槍，與一群朋友在這家韓式餐廳內聚餐，期間他在電話中與仇家互嗆要「輸贏」，之後一群人便走出店外，在大街上滿口粗話「幹譙」喧嘩準備前往尋仇，引起社區居民側目。
警方接獲報案有群眾帶槍聚集，立刻動員警網趕往現場，當時許姓男子正準備去開他停在路旁的BMW轎車，被員警制止喝令趴下時，順勢將改造手槍扔進車底，過程都被警方看見，隨後搜出槍彈，並將他帶回偵辦。
許男租賃的BMW轎車並未搜出其他違禁品，偵訊後將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦。
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