花蓮街頭槍戰1死1傷 劉姓凶嫌遭羈押

花蓮縣吉安鄉5日凌晨發生兩幫人馬鬥毆，當街拿刀槍火拼，結果拿槍的20歲駱姓男子被砍死，警方火速逮捕涉案人，依殺人、槍砲等罪嫌移送。今天晚間10時許花蓮地檢署表示，砍死人的29歲劉男嫌疑重大，且有勾串共犯證人之虞，已向地方法院申請羈押，少年王男請回送少年法庭，其餘4人以20萬元交保候傳。

經過警方和檢察官調查釐清，原來駱男等人與兇嫌劉男一夥人先前彼此互看不順眼，昨天凌晨分別在KTV、店面等處起衝突，最後在勝安公園狹路相逢，雙方開了至少13槍，還波及路邊停放車輛，嚇壞不少居民。

劉男一夥人先開車追撞駱男的車，導致車頭損毀，雙方隨即下車開槍鬥毆，劉男持開山刀追砍駱男，駱男雖用霰彈槍反擊，但背部還是遭砍，長達30公分的刀傷見骨、臟器外露，送醫後傷重不治。蘇男則腳踝中彈後自行逃離就醫，經院方通報警方。

花蓮地檢署主任檢察官陳旭華表示，有關吉安槍擊案，今晚經檢察官複訊後，認為劉男涉犯殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為重罪且有勾串共犯與證人之虞，向花蓮地院聲請羈押。