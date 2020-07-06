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1.5公斤大麻花市價450萬快遞闖關 逃不過緝毒犬鼻子

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導

毒梟將市價450萬元、毛重1點5公斤的大麻花分裝46小包，縫在外套內交寄快遞運送企圖闖關，6日上午被關務署台北關緝毒犬隊逮個正著，海關已交由司法警察機關接手追查幕後毒梟。

據了解，關務署台北關緝毒犬隊6日上午至桃園機場快遞貨物區檢查進口快遞貨品，緝毒犬嗅聞1批從加拿大運到的快遞紙箱，對1箱品名申報為衣物的快遞貨品有蹲坐的反應，海關人員立即攔下這箱物品開箱查驗。

海關人員發現，紙箱內裝了衣服、鞋子等物品，外觀上並沒有異常，用手觸摸卻發現其中1件黑色外套內有硬塊，重量也比一般衣物稍重。關員拆開這件外套，發現裡面夾藏了46包大麻花，用很費手工的方式分散縫製藏匿在外套的各個地方，46包大麻花毛重1點5公斤。

海關人員隨即把這批大麻花交給司法警察機關接手，並報請檢察官指揮偵辦，追查幕後貨主。

依據毒品危害防制條例規範，大麻花屬於2級毒品，製造、運輸、販賣第2級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

毒梟將1點5公斤的大麻花縫在衣服內交寄快遞運送企圖闖關，6日上午被關務署台北關緝毒犬隊攔查曝光，已交由司法警察機關接手追查幕後貨主。（讀者提供）
毒梟將1點5公斤的大麻花縫在衣服內交寄快遞運送企圖闖關，6日上午被關務署台北關緝毒犬隊攔查曝光，已交由司法警察機關接手追查幕後貨主。（讀者提供）
毒梟將1點5公斤的大麻花分裝46小包，縫在衣服內交寄快遞運送企圖闖關，6日上午被關務署台北關緝毒犬隊攔查曝光，已交由司法警察機關接手追查幕後貨主。（讀者提供）
毒梟將1點5公斤的大麻花分裝46小包，縫在衣服內交寄快遞運送企圖闖關，6日上午被關務署台北關緝毒犬隊攔查曝光，已交由司法警察機關接手追查幕後貨主。（讀者提供）
毒梟將1點5公斤的大麻花縫在衣服內交寄快遞運送企圖闖關，6日上午被關務署台北關緝毒犬隊攔查曝光，已交由司法警察機關接手追查幕後貨主。（讀者提供）
毒梟將1點5公斤的大麻花縫在衣服內交寄快遞運送企圖闖關，6日上午被關務署台北關緝毒犬隊攔查曝光，已交由司法警察機關接手追查幕後貨主。（讀者提供）
毒梟將1點5公斤的大麻花分裝46小包，縫在衣服內交寄快遞運送企圖闖關，6日上午被關務署台北關緝毒犬隊攔查曝光，已交由司法警察機關接手追查幕後貨主。（讀者提供）
毒梟將1點5公斤的大麻花分裝46小包，縫在衣服內交寄快遞運送企圖闖關，6日上午被關務署台北關緝毒犬隊攔查曝光，已交由司法警察機關接手追查幕後貨主。（讀者提供）
毒梟將1點5公斤的大麻花縫在衣服內交寄快遞運送企圖闖關，6日上午被關務署台北關緝毒犬隊攔查曝光，已交由司法警察機關接手追查幕後貨主。（讀者提供）
毒梟將1點5公斤的大麻花縫在衣服內交寄快遞運送企圖闖關，6日上午被關務署台北關緝毒犬隊攔查曝光，已交由司法警察機關接手追查幕後貨主。（讀者提供）

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