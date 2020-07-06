聽新聞
test
0:00 / 0:00
1.5公斤大麻花市價450萬快遞闖關 逃不過緝毒犬鼻子
毒梟將市價450萬元、毛重1點5公斤的大麻花分裝46小包，縫在外套內交寄快遞運送企圖闖關，6日上午被關務署台北關緝毒犬隊逮個正著，海關已交由司法警察機關接手追查幕後毒梟。
據了解，關務署台北關緝毒犬隊6日上午至桃園機場快遞貨物區檢查進口快遞貨品，緝毒犬嗅聞1批從加拿大運到的快遞紙箱，對1箱品名申報為衣物的快遞貨品有蹲坐的反應，海關人員立即攔下這箱物品開箱查驗。
海關人員發現，紙箱內裝了衣服、鞋子等物品，外觀上並沒有異常，用手觸摸卻發現其中1件黑色外套內有硬塊，重量也比一般衣物稍重。關員拆開這件外套，發現裡面夾藏了46包大麻花，用很費手工的方式分散縫製藏匿在外套的各個地方，46包大麻花毛重1點5公斤。
海關人員隨即把這批大麻花交給司法警察機關接手，並報請檢察官指揮偵辦，追查幕後貨主。
依據毒品危害防制條例規範，大麻花屬於2級毒品，製造、運輸、販賣第2級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言