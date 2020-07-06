全球加密貨幣交易量前十大 麒點科技遭離職工程師遠端入侵5次

名列全球加密貨幣交易量前十大團隊的麒點科技。 圖／取自麒點科技粉專

名列全球加密貨幣交易量前十大團隊的麒點科技，單日交易量約10億美元，近日驚傳離職員工30歲陳男涉入侵、遠端瀏覽公司研發成果，竊取商業機密，刑事局依法送北檢偵辦。

刑事局今天召開記者會，電偵大隊副大隊長林明俊表示，5月底接獲一間新創的跨國高科技企業報案，指5月24日發現有不明駭客入侵並繞過公司資安系統防火牆，可從遠端瀏覽近年大量研發成果和商業機密資料，若外洩恐導致財損逾新台幣1.5億元，隨即擴大偵辦。

據指出，受害企業為位於台北市信義區的麒點科技有限公司（KRONOS），創辦人分別為美籍菲裔、陸裔專業人士，單日交易量約10億美元。

警方專案小組會同麒點科技分析大量登入者資訊，經分析、追查發現，一名於5月15日離職的前端工程師30歲陳男涉有重嫌，國立知名大學碩士畢業的他具資通訊和程式編譯專長，任職期間負責「宙斯策略」專案。

經查陳男因熟稔電腦網路技術，且了解公司內部虛擬私有網路VPN帳密編碼規則，於5月24日當天遠端入侵公司在台負責人、經理人電子郵件並取得重要文件資料，同時間遭另一名負責人在線上察覺有異才報警。

警方快速掌握陳男身分，循線追查發現VPN顯示陳男離職後遠端登入5次紀錄，經向台北地院聲請搜索票後，於6月24日依法到他北市大安區租屋處搜索、查扣相關涉案犯罪工具，清查未有相關資料儲存紀錄，也無商業機密資料外流其他企業跡象。

陳男供稱，他只是想看自己以前所寫的程式（虛擬貨幣自動交易程式），坦承此舉是不對的行為。

全案依妨害電腦使用罪、妨害秘密等罪嫌函送台北地檢察署偵辦。

據指出，麒點科技員工數約40人，主要業務為進行加密貨幣、虛擬資產等高頻交易策略，為全球加密貨幣交易量前十大團隊之一，在台灣已發展2年，今年第一季於中國大陸上海設立首個海外據點。