女兒遺體驗出毒品！母用生前帳號裝買家 抓出幕後毒販

羅姓女子去年12月間，3天4度向薛姓男子購買毒品咖啡包，隔日清晨死亡，體內驗出多種毒品反應。羅母透過女兒的微信帳號，假裝再買30包咖啡，實際上是與警方配合，釣出販毒者，揪出薛男。士林地檢署日前偵結，全案依照販賣毒品罪嫌起訴。

起訴指出，24歲薛男去年12月10至12日，4度用微信聯繫羅女，用每包5百元不等價格，共計販賣15包毒品咖啡包，其中含有致死率高的甲氧基甲基安非他命（PMMA強力搖頭丸）成分，並轉讓1支愷他命香菸。

不料，羅女在13日4時許死亡，經司法相驗，體內檢驗出多種毒品反應，羅母和警察配合緝毒，用女兒的微信帳號，佯稱要用1萬5千元買30包咖啡包，再要求薛送1支毒香菸。