聽新聞
test
0:00 / 0:00
女兒遺體驗出毒品！母用生前帳號裝買家 抓出幕後毒販
羅姓女子去年12月間，3天4度向薛姓男子購買毒品咖啡包，隔日清晨死亡，體內驗出多種毒品反應。羅母透過女兒的微信帳號，假裝再買30包咖啡，實際上是與警方配合，釣出販毒者，揪出薛男。士林地檢署日前偵結，全案依照販賣毒品罪嫌起訴。
起訴指出，24歲薛男去年12月10至12日，4度用微信聯繫羅女，用每包5百元不等價格，共計販賣15包毒品咖啡包，其中含有致死率高的甲氧基甲基安非他命（PMMA強力搖頭丸）成分，並轉讓1支愷他命香菸。
不料，羅女在13日4時許死亡，經司法相驗，體內檢驗出多種毒品反應，羅母和警察配合緝毒，用女兒的微信帳號，佯稱要用1萬5千元買30包咖啡包，再要求薛送1支毒香菸。
薛在北投區向「胡迪」拿毒品後，前往羅的住處打算販賣咖啡包並轉讓毒香菸，被警方人贓俱獲查，扣愷他命1包、咖啡包2包。薛落網後坦承賣毒給羅女，並供出羅女死亡當天房間內的咖啡包來源。檢察官認定，薛涉犯販賣2級毒品、轉讓3級毒品等罪，依法起訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言