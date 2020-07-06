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女兒遺體驗出毒品！母用生前帳號裝買家 抓出幕後毒販

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

羅姓女子去年12月間，3天4度向薛姓男子購買毒品咖啡包，隔日清晨死亡，體內驗出多種毒品反應。羅母透過女兒的微信帳號，假裝再買30包咖啡，實際上是與警方配合，釣出販毒者，揪出薛男。士林地檢署日前偵結，全案依照販賣毒品罪嫌起訴。

起訴指出，24歲薛男去年12月10至12日，4度用微信聯繫羅女，用每包5百元不等價格，共計販賣15包毒品咖啡包，其中含有致死率高的甲氧基甲基安非他命（PMMA強力搖頭丸）成分，並轉讓1支愷他命香菸。

不料，羅女在13日4時許死亡，經司法相驗，體內檢驗出多種毒品反應，羅母和警察配合緝毒，用女兒的微信帳號，佯稱要用1萬5千元買30包咖啡包，再要求薛送1支毒香菸。

薛在北投區向「胡迪」拿毒品後，前往羅的住處打算販賣咖啡包並轉讓毒香菸，被警方人贓俱獲查，扣愷他命1包、咖啡包2包。薛落網後坦承賣毒給羅女，並供出羅女死亡當天房間內的咖啡包來源。檢察官認定，薛涉犯販賣2級毒品、轉讓3級毒品等罪，依法起訴。

摻有PMMA強力搖頭丸的毒咖啡包致死率極高。示意圖非本案／本報資料照片
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