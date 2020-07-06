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詐騙贓款黑吃黑 19歲男夥同17歲少年捷運站外行搶30萬

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

年僅19歲的馬姓男子，今年4月在捷運劍潭站外，涉嫌持彈簧刀攻擊李姓男子，搶走背包內30萬元，隨後與把風的17歲劉姓少年搭計程車逃逸，並在河堤分贓。士林地檢署日前偵結，依照攜帶凶器強盜罪起訴馬男，少年部分由少年法庭調查中。

據悉，馬、劉2人疑似經詐騙集團指示，前往士林區向李男收取車手提領的贓款30萬元，再交回上游，但2人得知李的身上持有鉅款，心生歹念，黑吃黑，持彈簧刀攻擊李男，當街搶走30萬元。

起訴指出，今年4月7日下午6時許，馬、劉從捷運士林站一路尾隨李男至劍潭站，在劍潭2號出口外的劍潭、基河路口，馬涉嫌持彈簧刀，敲擊李後腦，拉扯李的背包，馬持刀揮舞，大吼「要不要放手」，李無法抗拒遭搶走背包。

警方獲報後，調閱監視器追查，馬和把風的劉姓少年，當日下午即在士林區尾隨李男多時，並循線追查，犯案後搭計程車到新北蘆洲區河堤分贓，陸續循線逮補馬、劉2人。

李遭搶後報案，並到醫院驗傷，受有頭部撕裂傷。馬供稱，搶到李男背包後，拿13萬贓款給劉姓少年，其他物品丟在堤防外。劉姓少年則由少年法庭調查中。檢察官認定，馬涉犯攜帶凶器強盜罪嫌，依法提起公訴。

士林地檢署。圖/本報資料照片
士林地檢署。圖/本報資料照片

計程車 贓款 捷運

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