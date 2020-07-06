警抓藥腳手機跳交易訊息 藥頭搭高鐵欲販毒自投羅網
台中市第六警分局在今年2月間，查獲郭姓男子涉嫌持有毒品，警方抓人時，郭的手機的通訊軟體，突然跳出藥頭約定在台中高鐵交易毒品的訊息，警方循線在台中高鐵站埋伏，同日晚間就逮捕從北部搭車南下欲交易毒品的李姓男子，並在李身上查獲作案用的手機、安非他命等贓證物，台中地檢署偵結，依毒品罪嫌起訴。
根據判決書，台中市第六警分局在今年2月18日下午3時許，查獲郭姓男子涉嫌持有毒品，警方在調查時，郭的手機通訊軟體LINE突然跳出訊息，警方檢視訊息後，發現是疑似藥頭約郭在台中高鐵站會面的地點，因此警方根據訊息，在同日晚間10時許，在該名藥頭約定的會面點附近埋伏，順利查獲從北部搭高鐵南下的李姓男子（30歲），並在他身上查獲安非它命4包（重11克）、分裝袋、電子磅秤、手機等贓證物。
全案經警方詢問後，李承認販毒，全案依毒品罪移送後，台中地檢署偵結，依毒品危害防制條例罪嫌起訴。
台中市第六警分局呼籲，安非他命屬於二級毒品已經涉違反毒品危害防制條例，最重可能遭判處處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，民眾切勿因一時貪念以身試法，造成無法挽回的後果。
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