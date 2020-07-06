台東4男闖民宅滋事 警全數送辦
台東縣太麻里鄉4日凌晨發生1起聚眾鬥毆傷害案件，警方據報出動快打部隊，4名滋事男子逃離現場，隔日透過監視畫面將涉嫌人通知到案，訊後依聚眾鬥毆、無故侵入住宅、傷害、毁損等罪嫌依法移送台東地方檢察署偵辦。
大武警分局表示，4日凌晨3點多接獲民眾報案稱有4名惡男在住家嗆聲滋事，隨即啟動快打部隊，12名員警馳赴現場處置時，滋事4名男子逃離現場，隨即調閱相關影像資料並查明涉嫌人身分後，隔天將涉案人通知到案製作筆錄。
經初步調查，夏姓男子與蔡姓男子因有嫌隙，夏於4日凌晨3點多酒後夥同黃姓、張姓及高姓等3名友人前往蔡男住家嗆聲挑釁，並持棍棒砸毀蔡男機車，再侵入住家內毆打蔡，經蔡反擊，致嫌疑人黃受傷送醫，另夏、張、高旋即離開現場。
大武分局呼籲，民眾處理紛爭務必循法律途徑解決，切勿使用暴力相向，警方針對任何不法案件絕對依法處理，絕不寬貸，毋枉毋縱。
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