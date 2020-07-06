分屍犯不爽AIT抱怨不公待遇 法官嗆：我不是美國會議員

加拿大男子顏柏萊因毒品糾紛遭分屍，涉殺人、毀棄屍體和幫助傷害等罪的3名外籍男子和男子吳宣，分別被判6月至無期不等刑期。擁有以色列、美國雙重國籍的主嫌孫武生不滿美國在台協會（AIT）僅提供另兩共犯班特、何傑生協助，認為遭受不公平待遇，法官曾德水批「我是中華民國法官，不是美國國會議員」，要孫不要搞錯對象。

台灣高等法院開庭期間，孫武生一度以「猶太節日不能開庭」等理由不想開庭。法官曾德水表示，他本人已經到案發現場、附近加油站查看過5次，附近商家還抱怨「過了那麼久了怎麼還沒結案？」曾認為案件延滯民眾卻認為問題出在法官。

孫武生（40歲）平時除在政治大學上課，也開刺青工作室、教英文，有工作時，月薪6至7萬元。檢方起訴指出，顏柏萊因妻子（已歿）曾在孫武生的刺青店上班而結識，因都有抽大麻的習慣，成了販毒合作夥伴，並與班特（美籍）、何傑生（美籍）、吳宣（本國籍）等人漸漸發展成組織。

顏因前年5月持毒被逮僅受勒戒處分，有意退出販毒生意又不肯交出客戶名單，遭孫武生懷疑是警方線民，前年8月21月在河濱公園遇害。顏死亡後兩天，經飼養的小狗引路，友人才在新店溪畔發現遺體。

班特表示，案發當天他與孫武生一起前往河濱公園找顏柏萊，三人聊了一陣子，突然有人放煙火，孫武生就拿出線鋸勒住顏的脖子，並用美工刀畫破顏的氣管，事後才跑到附近找何傑生拿衣服和汽油滅證，也是事後才知吳宣在對岸。何傑生和吳宣承認幫忙買刀、送東西和把風，並稱是聽孫武生指示，事前不知道這些東西是用來殺人分屍，知情後不敢張揚是怕自己也遇害。

高院今行準備程序，何傑生的妻子表示，丈夫不知道孫武生要做什麼，但有可能預料到傷害別人，他對此感到後悔，希望法官從輕量刑，讓家庭圓滿。

法官曾德水在庭上表示，孫武生抗議AIT只提供班特、何傑生協助，卻沒有幫忙他，但「我是中華民國法官，不是美國國會議員，AIT對你好不好，不是我們要調查的事」，並指自己已經到現場看了5次，甚至發現加油站的油品交易明細「律師都沒來閱卷」。