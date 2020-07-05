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金門成功海灘發現未爆彈 牽罟活動虛驚一場

中央社 / 金門縣5日電

金門縣成功海灘今天辦理牽罟活動時，意外發現一枚未爆彈。在場戒護活動安全的岸巡人員立刻通報軍方處理。金防部人員研判是100磅空用炸彈殘體，無危險顧慮，虛驚一場。

金門岸巡隊副隊長王榮忠表示，成功海灘今天辦理牽罟活動，第一機動巡邏站人員穿戴救生裝備在場戒護；過程中，主辦單位金門縣成功休閒漁業協會理事長兼牽罟班班長陳振福在海灘發現一枚未爆彈，立即通報岸巡人員。岸巡人員隨即拉起封鎖線，在現場戒護，並通知金防部未爆彈處理小組人員處理。

未爆彈處理小組人員檢查未爆彈，並以防爆毯包裹，小心翼翼帶離現場。金防部彈藥連連長吳杰禎表示，經過鑑識，這枚未爆彈是100磅空用炸彈殘體，由於引信毀損，沒有危險顧慮；彈體嚴重鏽蝕，無法確認所屬年代，後續將銷毀。

發現未爆彈的成功海灘下午正在舉辦「山海牽罟夢」活動，發現未爆彈時，岸巡人員立即拉起封鎖線，阻止民眾接近。由於海灘範圍廣闊，參與牽罟民眾遠離未爆彈現場，活動照常舉行，最終平安落幕。

牽罟就是曳地網，是古老的捕魚方式，成功海灘牽罟活動舉辦多年，今年自6月21日起每週六、日登場，每梯次可吸引上百名民眾和旅客前來體驗。

73歲的陳振福說，從小歷經八二三砲戰，看到聽到太多砲彈，沒在怕。他並表示，牽罟極盛時期，光是成功村就有70、80牽罟班，現在全金門只剩下他們這一班，希望這項技能不要失傳。

牽罟 金門 炸彈

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