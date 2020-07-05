花蓮槍戰1死1傷 警方逮補主嫌等4人移送偵辦
花蓮吉安鄉今天清晨5時30分左右許，在勝安公園發生2派人馬鬥毆、槍戰，造成1死、1重傷慘劇，現場遺留左輪式霰彈槍1把，彈殼13枚、彈頭1枚、擊發霰彈彈殼1枚，警方中午抓捕王姓等4人到案，應釐清案發經過及糾紛原因，全案依殺人、槍砲、聚眾鬥毆等罪名移送偵辦。
今晨花蓮驚傳槍響，駱姓男子凌晨4時許先到市區中華路蘇姓男子住處嗆聲、砸東西，雙方爆發衝突，接著蘇男帶王姓男子向駱男尋仇。接著雙方駕車追逐到勝安公園，駕駛賓士車的駱男被王姓、蘇姓主嫌駕車追撞後下車，王、蘇等人持刀追砍駱男，駱用霰彈槍反擊，其中蘇男肩膀中彈後自行逃離就醫；駱男被砍後背，腹部臟器外漏，刀傷長達30公分，送醫後傷重不治。
吉安警分局長王文生表示，案發後分局立即封鎖現場成立專案小組，經調閱監視器鎖定涉案對象，立即在7個小時內拘提王姓等4名主嫌到案，並持續追緝其他共犯，將相關犯嫌一網打盡，展現警方維護治安的決心，全案依殺人、槍砲、聚眾鬥毆等罪名移送偵辦。
花蓮警分局指出，今天獲報花蓮市中華路平交道附近有民眾糾紛，員警到場發現該處民宅屋內茶几等遭砸玻璃破裂，卻無人在場。立即通知鑑識人員到場，並掌握涉嫌毀損案車輛，積極以車追人時，接續在吉安在發生槍擊等，初步清查2案應有相關，警方積極查緝涉案人車到案。
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