花蓮追車傳槍響1人被砍死 警方尋獲霰彈槍追緝中

花蓮吉安今天清晨5點半驚傳槍響，有2派人馬積怨已久在勝安公園附近談判，發生衝突雙方開車追逐衝撞，附近居民聽到多聲槍響後驚醒報案。其中年約20歲的駱姓男子遭砍，背部長達30公分刀傷，送醫不治，另37歲蘇姓男子則受有槍傷自行就醫，警方在現場找到霰彈槍及子彈，目前已鎖定涉案對象偵辦中。

吉安分局副分局長鄭金龍表示，今天清晨5時30分左右許，獲報在吉安鄉勝安公園有鬥毆情事，經轄區員警前往，發現1名年約20歲的駱姓男子身上有多處刀傷經送醫後不治，並接獲慈濟醫院通報，另1名年約37歲的蘇姓男子自行就醫，身上有明顯槍傷。

案發後警方立即封鎖現場成立專案小組，經初步搜索勘查，在現場發現左輪式霰彈槍1把，彈殼13枚、彈頭1枚、擊發霰彈彈殼1枚，經調閱路口監視器目前已鎖定涉案對象，全力追緝中。

目擊者林姓婦人說，有聽到爭吵聲，在車子追逐後聽到5至6發槍響，約過10分鐘後第2次車輛追逐聲，又傳出3至4發槍聲，不久2輛救護車相繼抵達，寧靜的社區發生槍擊案令人擔憂害怕。