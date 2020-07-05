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海陸膠艇翻覆上兵拔管 承辦少校尋短不治

【發燒人物】保守性格難展魄力 越級打怪江主席被打回原形

花蓮追車傳槍響1人被砍死 警方尋獲霰彈槍追緝中

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮吉安今天清晨5點半驚傳槍響，有2派人馬積怨已久在勝安公園附近談判，發生衝突雙方開車追逐衝撞，附近居民聽到多聲槍響後驚醒報案。其中年約20歲的駱姓男子遭砍，背部長達30公分刀傷，送醫不治，另37歲蘇姓男子則受有槍傷自行就醫，警方在現場找到霰彈槍及子彈，目前已鎖定涉案對象偵辦中。

吉安分局副分局長鄭金龍表示，今天清晨5時30分左右許，獲報在吉安鄉勝安公園有鬥毆情事，經轄區員警前往，發現1名年約20歲的駱姓男子身上有多處刀傷經送醫後不治，並接獲慈濟醫院通報，另1名年約37歲的蘇姓男子自行就醫，身上有明顯槍傷。

案發後警方立即封鎖現場成立專案小組，經初步搜索勘查，在現場發現左輪式霰彈槍1把，彈殼13枚、彈頭1枚、擊發霰彈彈殼1枚，經調閱路口監視器目前已鎖定涉案對象，全力追緝中。

目擊者林姓婦人說，有聽到爭吵聲，在車子追逐後聽到5至6發槍響，約過10分鐘後第2次車輛追逐聲，又傳出3至4發槍聲，不久2輛救護車相繼抵達，寧靜的社區發生槍擊案令人擔憂害怕。

據了解，雙方積怨已久，今晨4點多其中1派人馬在市區的堂口疑似被砸，雙方相約談判並展開車輛追逐、連開數槍，背部遭砍的駱男因刀傷深可見骨，送醫後傷重不治，遭槍傷的蘇男則留院觀察。

花蓮今晨發生2派人馬鬥毆，車輛互相追逐，還連開數槍。記者王思慧／翻攝
花蓮今晨發生2派人馬鬥毆，車輛互相追逐，還連開數槍。記者王思慧／翻攝
案發後警方在現場調查，發現霰彈槍1把，彈殼13枚、彈頭1枚、擊發霰彈彈殼1枚。記者王思慧／翻攝
案發後警方在現場調查，發現霰彈槍1把，彈殼13枚、彈頭1枚、擊發霰彈彈殼1枚。記者王思慧／翻攝

吉安 救護車 槍擊

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