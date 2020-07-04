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影／通緝犯與瘖啞人士民宅開毒趴 警開門傻眼全帶回法辦
39歲姜姓通緝犯躲藏在板橋區光華街一處住宅，林口警分局泰山分駐所接獲線報，昨天晚間10時許前往查緝，開門後竟發現姜與10名瘖啞人士在開毒品慶生趴，現場並查獲安非他命兩袋及海洛因香菸。因人數眾多，員警還緊急找來國光客運協助載送犯嫌返所，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢。
據悉，姜因毒品案入監未報到服刑，被台北地檢、基隆地院發布執字通緝，林口警分局泰山分駐所日前接獲線報，指出姜躲藏在板橋一處民宅販賣毒品供人吸食，昨天晚間申請搜索票前往查緝，未料員警一開門，竟發現姜與10名男女在開毒品慶生趴，且10名男女全為瘖啞人士，桌上並放有安非他命2包、吸食器與海洛因香菸。
由於人數眾多，警方還找來國光客運協助將犯嫌全帶返所內，並緊急前往位於林口的特殊教育學校，請手語老師前來支援製作筆錄，警詢後將11人依毒品危害防制條例移送新北地檢署。
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