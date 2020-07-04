3度運毒被抓保證永不再犯獲緩刑 法院：感受到贖罪之心

李姓男子3度從英國訂購大麻菸草來台被依運毒罪起訴，審理時他均坦承，並稱自己無知、自作聰明，被抓後每天都很後悔，還向法官保證「永遠不會再犯」；桃園地院認為，感受到李勇於承擔過錯、贖罪悔悟之心，依運毒罪判他2年、緩刑5年，得向公庫繳30萬、提供40小時勞務，可上訴。

檢警調查，李男和1名英國籍身分不詳友人約好，以每包8000元價格從英國郵寄3包大麻來台，台北關人員在2018年7月14日、2019年4月22日及5月14日發現包裹有異，送交鑑定發現具有大麻成分，警方同年7月31日到李位於台南的住家搜索逮人。

檢警經鑑識還原李的手機，發現他和英國友人訂購大麻對話，審理時也李全部坦承，另有相關郵寄、貨運及毒品鑑定報告，以及扣得的3包大麻菸草（27.49公克、27.93公克，27.97公克）。

法院考量，李男從警詢、偵訊及審理過程從未推諉卸責，並表示運輸的大麻都是他自己要用的，會犯案是因為無知、自作聰明，遭查獲後每天都在後悔，尤其觀察勒戒後更深深體會沒有自由的痛苦，並向法官保證「我永遠都不會再犯了」，希望有機會能從事關懷弱勢活動。

法院認為，依李供述、不斷以書狀表示反省、關懷公益具體行動，感受到他勇於承擔過錯、深具贖罪、悔悟之心，並審酌他運輸大麻為自用，與運毒集團不同，依刑法59條予以減刑，另李無前科、犯後態度良好。