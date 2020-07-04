刑事局籲防假冒振興三倍券詐騙 分析歹徒手法

刑事局今天表示，振興三倍券將上路，民眾應小心以收購三倍券的假網拍詐騙，或假冒三倍券加碼回饋活動的網路釣魚簡訊，此外，歹徒會以代領三倍券為由，詐騙個資或手續費。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，政府為刺激消費，推出振興三倍券。刑事警察局發新聞資料指出，振興三倍券從1日起開放預購，呼籲民眾應注意有心人士以收購或出清三倍券為由，進行假網拍詐騙。

刑事局分析，詐騙集團可能假冒振興三倍券加碼回饋活動，發出網路釣魚簡訊，長輩則要注意歹徒以代辦三倍券為由，趁機騙取個人資料、手續費等，遇詐騙可撥「165」反詐騙專線查詢或打「1988」紓困振興專線洽詢。

刑事局表示，28歲吳姓女子日前收到自稱是銀行貸款專員手機廣告簡訊，內容提到可協助辦理低利貸款，因吳女急需現金，與對方連繫後，被要求先提供銀行存簿等資料影本，事後才發現成為詐騙集團人頭。

刑事局呼籲，民眾近期應小心歹徒以協助辦理紓困貸款為由的詐騙手法，且不要輕易相信來路不明的民間融資廣告。