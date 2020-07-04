台南男子砍殺鄰居夫妻 街坊曝：吵很久沒想到會出人命

台南市新營區陳姓男子砍殺鄰居陳姓夫妻一死一重傷，陳嫌到案後供稱雙方長期相處不睦，昨晚返家時對方夫妻當他面說了一句「狗」，但四處又沒狗，認為2人是在辱罵他，才憤怒返家持刀猛刺2人，昨天下午被依殺人罪嫌移送法辦；街坊鄰居感慨說，凶嫌和死者和其他街坊相處都不錯，但兩造就常因細故爭吵，曾聽過因凶嫌出租的房客放佛經或是洗衣機吵到死者夫妻，也聽說因屋前土地使用問題起糾紛，雙方幾乎無所不吵，也吵很多年了，但沒想到會鬧出人命。

根據救護車行車紀錄器畫面，陳姓男子和妻子全身血泊倒在路上，陳男倒在住處前左頸部有明顯傷口，胸部也有多處穿刺傷，已經失去呼吸心跳，救護人員不斷對他施以CPR，仍是回天乏術，搶救後不治；陳妻往巷口奔逃出約20公尺求救，凶嫌仍追上猛刺多刀，陳妻胸腹及內臟受創，全身大出血，一度意識模糊，經搶救後暫無生命危險。

鄰居間到底有何深仇大恨？陳姓凶嫌到案後供稱，昨天晚上8點多他騎著腳踏車返家，巧遇陳姓夫妻在房子外，陳姓夫妻說了一句「狗」，他認為是在辱罵他，爆發口角後，陳嫌不滿對方夫妻曾出言譏笑陳嫌母親是「看門狗」，新仇舊恨一時怒火攻心，衝回家中拿出折疊刀。

陳姓夫妻起初沒有警覺，陳嫌走出家門就朝著陳男猛刺，陳男當場身中多刀，當場血花噴濺，陳妻嚇得一路高喊「救命」，但也被陳嫌持刀追上砍殺全身多處中刀，鄰居驚嚇跑出來察看，陳嫌才丟下奄奄一息的陳姓夫妻，回家向媽媽說「我殺人了要跑路」，隨即騎機車逃離現場，先到附近堤防丟棄凶刀，再到附近友人處借衣服，把沾滿血跡的凶衣放在機車置物箱，昨晚8時20分許前往民治派出所投案，除血衣證物外，警方也積極尋找作案凶刀。