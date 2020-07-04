快訊

A330落地驚魂 4分38秒「華航駕駛與塔台對話」全曝光

日本九州豪雨釀災 安倍急派萬人規模自衛隊救災

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南男子砍殺鄰居夫妻 街坊曝：吵很久沒想到會出人命

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市新營區陳姓男子砍殺鄰居陳姓夫妻一死一重傷，陳嫌到案後供稱雙方長期相處不睦，昨晚返家時對方夫妻當他面說了一句「狗」，但四處又沒狗，認為2人是在辱罵他，才憤怒返家持刀猛刺2人，昨天下午被依殺人罪嫌移送法辦；街坊鄰居感慨說，凶嫌和死者和其他街坊相處都不錯，但兩造就常因細故爭吵，曾聽過因凶嫌出租的房客放佛經或是洗衣機吵到死者夫妻，也聽說因屋前土地使用問題起糾紛，雙方幾乎無所不吵，也吵很多年了，但沒想到會鬧出人命。

根據救護車行車紀錄器畫面，陳姓男子和妻子全身血泊倒在路上，陳男倒在住處前左頸部有明顯傷口，胸部也有多處穿刺傷，已經失去呼吸心跳，救護人員不斷對他施以CPR，仍是回天乏術，搶救後不治；陳妻往巷口奔逃出約20公尺求救，凶嫌仍追上猛刺多刀，陳妻胸腹及內臟受創，全身大出血，一度意識模糊，經搶救後暫無生命危險。

鄰居間到底有何深仇大恨？陳姓凶嫌到案後供稱，昨天晚上8點多他騎著腳踏車返家，巧遇陳姓夫妻在房子外，陳姓夫妻說了一句「狗」，他認為是在辱罵他，爆發口角後，陳嫌不滿對方夫妻曾出言譏笑陳嫌母親是「看門狗」，新仇舊恨一時怒火攻心，衝回家中拿出折疊刀。

陳姓夫妻起初沒有警覺，陳嫌走出家門就朝著陳男猛刺，陳男當場身中多刀，當場血花噴濺，陳妻嚇得一路高喊「救命」，但也被陳嫌持刀追上砍殺全身多處中刀，鄰居驚嚇跑出來察看，陳嫌才丟下奄奄一息的陳姓夫妻，回家向媽媽說「我殺人了要跑路」，隨即騎機車逃離現場，先到附近堤防丟棄凶刀，再到附近友人處借衣服，把沾滿血跡的凶衣放在機車置物箱，昨晚8時20分許前往民治派出所投案，除血衣證物外，警方也積極尋找作案凶刀。

台南市新營區延平街發生凶殺命案，凶嫌母親常坐在住家外巷口椅子上，因曾被死者辱罵引發凶嫌不滿。記者吳淑玲／攝影
台南市新營區延平街發生凶殺命案，凶嫌母親常坐在住家外巷口椅子上，因曾被死者辱罵引發凶嫌不滿。記者吳淑玲／攝影
台南市新營區延平街發生凶殺命案，被害人夫妻一死一重傷，住家階梯前還留有掃把，凶嫌就住在隔壁，卻常因細故發生口角。記者吳淑玲／攝影
台南市新營區延平街發生凶殺命案，被害人夫妻一死一重傷，住家階梯前還留有掃把，凶嫌就住在隔壁，卻常因細故發生口角。記者吳淑玲／攝影
台南市新營區陳姓男子涉嫌砍殺鄰居夫妻一死一傷，被依殺人罪移送偵辦。記者吳淑玲／翻攝
台南市新營區陳姓男子涉嫌砍殺鄰居夫妻一死一傷，被依殺人罪移送偵辦。記者吳淑玲／翻攝
台南市新營區延平街發生凶殺命案，凶嫌和被害人夫妻是鄰居，雙方常起口角，凶嫌還在住家外牆裝設監視器。記者吳淑玲／攝影
台南市新營區延平街發生凶殺命案，凶嫌和被害人夫妻是鄰居，雙方常起口角，凶嫌還在住家外牆裝設監視器。記者吳淑玲／攝影
台南市新營區被鄰居刺死的死者陳姓男子。圖／取自陳男臉書
台南市新營區被鄰居刺死的死者陳姓男子。圖／取自陳男臉書

夫妻 殺人

延伸閱讀

「狗養的」引爆殺機？ 台南男殺鄰居夫妻丟凶刀後投案

疑母親遭辱罵 台南男爆怒砍殺鄰居夫妻一死一傷

玉井佛堂縱火釀7死 凶嫌冷血：「達成目的就好」

愛河屍袋塞啞鈴 凶嫌欲讓真相沉河底的算計...

相關新聞

柯建銘次子毒包案 律師：如被認定運輸故意最重判無期

民進黨立院黨團總召柯建銘次子柯鈞耀涉及大麻郵包案，律師林富貴指出，明知二級毒品，以運輸之故意為運輸行為才能成立運輸罪，本...

柯建銘兒涉毒 律師：案情進展正受輿論影響，可能無罪

民進黨立院黨團總召柯建銘次子柯鈞耀，涉嫌從國外購買8公克二級毒品大麻膏，對方用空運寄出，遭關務署台北關查獲，台北地檢署認...

「狗養的」引爆殺機？ 台南男殺鄰居夫妻丟凶刀後投案

台南市新營區延平路昨晚8時5分發生鄰居因長期不睦，陳姓凶嫌持刀砍殺鄰居陳姓夫妻，造成鄰居陳姓男子失血過多死亡，陳姓蕭姓女...

疑母親遭辱罵 台南男爆怒砍殺鄰居夫妻一死一傷

台南市新營區昨晚發生陳姓夫妻遭人刺殺，陳姓男子傷重不治，蕭姓妻子送醫院搶救後無生命危險，涉嫌行凶陳姓男子（56歲）和死者...

台南男子砍殺鄰居夫妻 街坊曝：吵很久沒想到會出人命

台南市新營區陳姓男子砍殺鄰居陳姓夫妻一死一重傷，陳嫌到案後供稱雙方長期相處不睦，昨晚返家時對方夫妻當他面說了一句「狗」，...

中市租車公司暗夜槍響 疑股東財務糾紛內鬨　

台中市西屯區一家汽車租賃公司，疑發生股東間財務糾紛，昨晚3名股東與車行對帳時，另名股東帶多人進來，持2長4短槍械恐嚇後，...

次子驚傳涉毒10萬交保 柯建銘：尊重司法調查

關務署台北關上月查驗一個從美國空運來台的普通郵包，經X光機抽驗發現裡面是二級毒品大麻膏，重量約八公克，追查地址發現收件人...

柯建銘次子向檢調說 在美用過大麻在台無接觸

關務署台北關松山分關6月初查驗一個從美國空運寄至的普通郵包，發現裡面有大麻膏，重量數克，收件人是柯建銘次子柯鈞耀。檢調在...

美空運毒品郵包收件人英文名 檢調查址竟發現是柯建銘子

關務署台北關松山分關6月初查驗一個從美國空運寄至的普通郵包，經過X光機時抽驗發現裡面盒裝有大麻膏，重量有數克，為二級毒品...

中壢中平路銀樓搶案 嫌犯劫走18萬開車逃逸

桃園市中壢區中平路今天下午發生一起銀樓搶案，一名宋姓男子佯稱要買結婚金飾，挑選了2條項鍊及2個手鐲後，稱要拍照給老婆看，卻趁店員不注意時直接拿取物品奪門而出...

傳次子染毒？柯建銘回應了

民進黨總召柯建銘次子柯鈞耀，日前被基隆關務署查獲是大麻膏包裹的收件人，懷疑其涉嫌從美國運毒，依法移送法辦。柯建銘國會辦公...

民進黨總召柯建銘次子涉運毒 10萬元交保

民進黨總召柯建銘次子柯鈞耀，日前被基隆關務署查獲是大麻膏包裹的收件人，懷疑其涉嫌從美國運毒，依法移送法辦。台北地檢署日前...

熱門新聞

民進黨總召柯建銘次子涉運毒 10萬元交保

疑母親遭辱罵 台南男爆怒砍殺鄰居夫妻一死一傷

美空運毒品郵包收件人英文名 檢調查址竟發現是柯建銘子

傳次子染毒？柯建銘回應了

柯建銘兒涉毒 律師：案情進展正受輿論影響，可能無罪

順腳一踢7萬沒了！他見雷達測速器想起曾被拍 怒踢下田

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。