快訊

名嘴楊實秋之子遭誤認偷拍 與2人當街爆口角互告

羽球／「超級丹」林丹高掛球拍 羽壇四天王走入歷史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯建銘次子毒包案 律師：如被認定運輸故意最重判無期

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

民進黨立院黨團總召柯建銘次子柯鈞耀涉及大麻郵包案，律師林富貴指出，明知二級毒品，以運輸之故意為運輸行為才能成立運輸罪，本件是夾藏毒品，也就是說，報單名稱相符，因此夾藏毒品被認定有運輸的故意可能性極大。

關務署台北關松山分關6月初查驗一個從美國空運寄至的普通郵包，發現裡面有大麻膏，重量數克，收件人是柯建銘次子柯鈞耀。他向檢調表示不知有人自美國寄有大麻的郵包給他，但有說今年初曾在美國曾施用過，檢方訊後10萬元交保侯傳。

林富貴說， 運輸二級毒品，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，施用二級毒品處3年以下有期徒刑。運輸罪，以處罰故意犯爲限，不處罰過失犯，也就是說，明知二級毒品，以運輸之故意為運輸行為才能成立運輸罪。

實務上誤裝貨品、報關錯誤，可能被認定為過失犯或是遭他人冒用，才有可能被認定沒有運輸的故意，而不成立犯罪。本件是夾藏毒品，也就是說，報單名稱相符，夾藏毒品被認定有運輸的故意可能性極大。實務上會調通聨記録，並會查扣手機，因為運輸毒品是重罪，有關通信資料，包括頼及微信，pchome等都可以透過國際互助取得通信資料。

林富貴表示，一般的運輸毒品可能多次成功最後被抓，檢調也可比對運輸雙方有無多次郵包，佐證收件者是否知悉藏毒。文獻最長三個月就驗不出毒品，年初迄今已達半年，若在國外半年前吸食，現在根本驗不出來。採尿、血液可以驗出48小時內有施用，驗毛髪大概1個月內可以驗出，但是施用量如果太微小，仍然沒有辦法驗出。

林富貴說，從被告自白在美國施用，因為該罪是3年以下有期徒刑之罪，犯罪地在境外，就施用罪不處罰，如果有施用之習性，而施用毒品是再犯累犯最高的犯罪，只要檢調查扣其手機，還原其通信狀況，應該可以查到佐證。

柯鈞耀自稱手機丟了，檢調並未扣到手機。林富貴認為，那就靠電信警察以被告手機號碼去破解，檢調單位如搜索其住處，應該會有收穫。

民進黨立院黨團總召柯建銘。 圖／聯合報系資料照
民進黨立院黨團總召柯建銘。 圖／聯合報系資料照

毒品 大麻 柯建銘

延伸閱讀

柯建銘兒涉毒 律師：案情進展正受輿論影響，可能無罪

次子驚傳涉毒10萬交保 柯建銘：尊重司法調查

柯建銘次子向檢調說 在美用過大麻在台無接觸

美空運毒品郵包收件人英文名 檢調查址竟發現是柯建銘子

相關新聞

柯建銘次子毒包案 律師：如被認定運輸故意最重判無期

民進黨立院黨團總召柯建銘次子柯鈞耀涉及大麻郵包案，律師林富貴指出，明知二級毒品，以運輸之故意為運輸行為才能成立運輸罪，本...

柯建銘兒涉毒 律師：案情進展正受輿論影響，可能無罪

民進黨立院黨團總召柯建銘次子柯鈞耀，涉嫌從國外購買8公克二級毒品大麻膏，對方用空運寄出，遭關務署台北關查獲，台北地檢署認...

「狗養的」引爆殺機？ 台南男殺鄰居夫妻丟凶刀後投案

台南市新營區延平路昨晚8時5分發生鄰居因長期不睦，陳姓凶嫌持刀砍殺鄰居陳姓夫妻，造成鄰居陳姓男子失血過多死亡，陳姓蕭姓女...

疑母親遭辱罵 台南男爆怒砍殺鄰居夫妻一死一傷

台南市新營區昨晚發生陳姓夫妻遭人刺殺，陳姓男子傷重不治，蕭姓妻子送醫院搶救後無生命危險，涉嫌行凶陳姓男子（56歲）和死者...

中市租車公司暗夜槍響 疑股東財務糾紛內鬨　

台中市西屯區一家汽車租賃公司，疑發生股東間財務糾紛，昨晚3名股東與車行對帳時，另名股東帶多人進來，持2長4短槍械恐嚇後，...

次子驚傳涉毒10萬交保 柯建銘：尊重司法調查

關務署台北關上月查驗一個從美國空運來台的普通郵包，經X光機抽驗發現裡面是二級毒品大麻膏，重量約八公克，追查地址發現收件人...

柯建銘次子向檢調說 在美用過大麻在台無接觸

關務署台北關松山分關6月初查驗一個從美國空運寄至的普通郵包，發現裡面有大麻膏，重量數克，收件人是柯建銘次子柯鈞耀。檢調在...

美空運毒品郵包收件人英文名 檢調查址竟發現是柯建銘子

關務署台北關松山分關6月初查驗一個從美國空運寄至的普通郵包，經過X光機時抽驗發現裡面盒裝有大麻膏，重量有數克，為二級毒品...

中壢中平路銀樓搶案 嫌犯劫走18萬開車逃逸

桃園市中壢區中平路今天下午發生一起銀樓搶案，一名宋姓男子佯稱要買結婚金飾，挑選了2條項鍊及2個手鐲後，稱要拍照給老婆看，卻趁店員不注意時直接拿取物品奪門而出...

傳次子染毒？柯建銘回應了

民進黨總召柯建銘次子柯鈞耀，日前被基隆關務署查獲是大麻膏包裹的收件人，懷疑其涉嫌從美國運毒，依法移送法辦。柯建銘國會辦公...

民進黨總召柯建銘次子涉運毒 10萬元交保

民進黨總召柯建銘次子柯鈞耀，日前被基隆關務署查獲是大麻膏包裹的收件人，懷疑其涉嫌從美國運毒，依法移送法辦。台北地檢署日前...

「台南沒警察了？」房屋買賣起糾紛 揪眾持棒砸車洩恨

「有夠囂張，台南沒警察了嗎？」有民眾在《爆料公社》po文，引發關切。台南市警三分局調 查，本案因為房屋買賣所引發的糾紛，...

熱門新聞

民進黨總召柯建銘次子涉運毒 10萬元交保

疑母親遭辱罵 台南男爆怒砍殺鄰居夫妻一死一傷

美空運毒品郵包收件人英文名 檢調查址竟發現是柯建銘子

傳次子染毒？柯建銘回應了

柯建銘兒涉毒 律師：案情進展正受輿論影響，可能無罪

順腳一踢7萬沒了！他見雷達測速器想起曾被拍 怒踢下田

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。