柯建銘次子毒包案 律師：如被認定運輸故意最重判無期
民進黨立院黨團總召柯建銘次子柯鈞耀涉及大麻郵包案，律師林富貴指出，明知二級毒品，以運輸之故意為運輸行為才能成立運輸罪，本件是夾藏毒品，也就是說，報單名稱相符，因此夾藏毒品被認定有運輸的故意可能性極大。
關務署台北關松山分關6月初查驗一個從美國空運寄至的普通郵包，發現裡面有大麻膏，重量數克，收件人是柯建銘次子柯鈞耀。他向檢調表示不知有人自美國寄有大麻的郵包給他，但有說今年初曾在美國曾施用過，檢方訊後10萬元交保侯傳。
林富貴說， 運輸二級毒品，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，施用二級毒品處3年以下有期徒刑。運輸罪，以處罰故意犯爲限，不處罰過失犯，也就是說，明知二級毒品，以運輸之故意為運輸行為才能成立運輸罪。
實務上誤裝貨品、報關錯誤，可能被認定為過失犯或是遭他人冒用，才有可能被認定沒有運輸的故意，而不成立犯罪。本件是夾藏毒品，也就是說，報單名稱相符，夾藏毒品被認定有運輸的故意可能性極大。實務上會調通聨記録，並會查扣手機，因為運輸毒品是重罪，有關通信資料，包括頼及微信，pchome等都可以透過國際互助取得通信資料。
林富貴表示，一般的運輸毒品可能多次成功最後被抓，檢調也可比對運輸雙方有無多次郵包，佐證收件者是否知悉藏毒。文獻最長三個月就驗不出毒品，年初迄今已達半年，若在國外半年前吸食，現在根本驗不出來。採尿、血液可以驗出48小時內有施用，驗毛髪大概1個月內可以驗出，但是施用量如果太微小，仍然沒有辦法驗出。
林富貴說，從被告自白在美國施用，因為該罪是3年以下有期徒刑之罪，犯罪地在境外，就施用罪不處罰，如果有施用之習性，而施用毒品是再犯累犯最高的犯罪，只要檢調查扣其手機，還原其通信狀況，應該可以查到佐證。
柯鈞耀自稱手機丟了，檢調並未扣到手機。林富貴認為，那就靠電信警察以被告手機號碼去破解，檢調單位如搜索其住處，應該會有收穫。
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