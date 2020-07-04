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柯建銘兒涉毒 律師：案情進展正受輿論影響，可能無罪

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

民進黨立院黨團總召柯建銘次子柯鈞耀，涉嫌從國外購買8公克二級毒品大麻膏，對方用空運寄出，遭關務署台北關查獲，台北地檢署認定柯有吸毒或持有嫌疑，昨命他10萬元交保。一名有6年檢察官、4年法官資歷的律師指出，此案的進展正受輿論影響，但柯屆時可能無罪。

律師指出，檢察官須從收件人方向追查，第一，收件人有沒有去領貨，第二，收件人有沒有聯繫寄件人，但現今都用LINE、微信等通訊軟體來往，很難從中調取紀錄，辦案有難度，而且柯鈞耀也沒有領貨，很難認定有持毒罪嫌。

再者，只有8公克的二級毒品大麻膏，也不可能被認定有販毒，因量不夠大；而大法官日前最新解釋，從國外買毒進台灣，一樣是持有毒品，只是單純透過郵寄方式購買，不算運毒。

律師說，屆時就看檢察官怎麼認定，若柯有罪，也是2年以下、可判緩刑的輕罪，但柯極有可能無罪。

民進黨立院黨團總召柯建銘（中）次子柯鈞耀涉毒品案，檢方依違反毒品危害防制條例罪命柯鈞耀10萬元交保。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘（中）次子柯鈞耀涉毒品案，檢方依違反毒品危害防制條例罪命柯鈞耀10萬元交保。圖／聯合報系資料照片

毒品 檢察官 大麻

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