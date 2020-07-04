「狗養的」引爆殺機？ 台南男殺鄰居夫妻丟凶刀後投案

台南市新營區延平路昨晚8時5分發生鄰居因長期不睦，陳姓凶嫌持刀砍殺鄰居陳姓夫妻，造成鄰居陳姓男子失血過多死亡，陳姓蕭姓女子送醫急救已脫險，陳姓凶嫌案發後告知家人「我殺人了」，隨即騎機車逃逸，期間到朋友家中換下血衣再到急水溪堤防丟棄作案凶力，案發3小時後今天清晨民治派出所投案坦承殺人，全案依殺人罪嫌偵辦中。

據了解，陳姓嫌疑人（56歲）與緊鄰而居的陳姓男子（59歲）及其太太蕭女（53歲）長期因噪音等不睦，雙方常互控對方侵擾生活，多次爆發口角衝突，死者曾辱罵嫌犯母親「看門狗」，昨晚陳嫌返家後得知母親再次遭陳姓鄰居夫婦辱罵，氣憤之下與跑去理論爭吵，陳姓死者疑又辱罵他「狗養的」，令陳嫌氣憤難抑，跑回屋內拿取一把折疊刀，攻擊砍刺陳民胸口、蕭女腹部成傷。

陳男行凶後再攻擊陳妻蕭姓女子時，剛好其他鄰居出來目擊，陳姓凶嫌慌亂中告知家人他殺人，就騎著機車逃逸，新營警分局據報趕到先將2名被害人緊急送醫急救後，同步追捕陳姓凶嫌，陳嫌在逃逸約3小時後，騎機車到新營分局民治派出所告知值班警員「我殺人要投案」。