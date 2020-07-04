聽新聞
test
0:00 / 0:00
「狗養的」引爆殺機？ 台南男殺鄰居夫妻丟凶刀後投案
台南市新營區延平路昨晚8時5分發生鄰居因長期不睦，陳姓凶嫌持刀砍殺鄰居陳姓夫妻，造成鄰居陳姓男子失血過多死亡，陳姓蕭姓女子送醫急救已脫險，陳姓凶嫌案發後告知家人「我殺人了」，隨即騎機車逃逸，期間到朋友家中換下血衣再到急水溪堤防丟棄作案凶力，案發3小時後今天清晨民治派出所投案坦承殺人，全案依殺人罪嫌偵辦中。
據了解，陳姓嫌疑人（56歲）與緊鄰而居的陳姓男子（59歲）及其太太蕭女（53歲）長期因噪音等不睦，雙方常互控對方侵擾生活，多次爆發口角衝突，死者曾辱罵嫌犯母親「看門狗」，昨晚陳嫌返家後得知母親再次遭陳姓鄰居夫婦辱罵，氣憤之下與跑去理論爭吵，陳姓死者疑又辱罵他「狗養的」，令陳嫌氣憤難抑，跑回屋內拿取一把折疊刀，攻擊砍刺陳民胸口、蕭女腹部成傷。
陳男行凶後再攻擊陳妻蕭姓女子時，剛好其他鄰居出來目擊，陳姓凶嫌慌亂中告知家人他殺人，就騎著機車逃逸，新營警分局據報趕到先將2名被害人緊急送醫急救後，同步追捕陳姓凶嫌，陳嫌在逃逸約3小時後，騎機車到新營分局民治派出所告知值班警員「我殺人要投案」。
陳男在逃逸期間，先跑到朋友家借衣服換下血衣，放置在機車內置物箱中，已被起出，供稱作案用的凶刀丟在急水溪堤防，警方初步未找到，今天將持續搜尋，全案報請台南地檢署檢察官指揮，將進一步釐清陳嫌犯案動機並依法偵辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言