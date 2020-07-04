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中市租車公司暗夜槍響 疑股東財務糾紛內鬨
台中市西屯區一家汽車租賃公司，疑發生股東間財務糾紛，昨晚3名股東與車行對帳時，另名股東帶多人進來，持2長4短槍械恐嚇後，朝天花板開2槍後離去，經民眾報案，台中市警六分局員警趕到，在現場找到1枚彈殼，警已掌握開槍對象，全面查緝中。
昨晚時39分，中市警六分局何安派出所接獲民眾報案，西屯區順平一街上某車行內疑有人鳴槍，員警到場後未發現有鳴槍情事，惟於車行內採證找到1枚彈殼，目前掌握涉案嫌疑人、車，以釐清案情。
經警方調查，昨天下午車行的3名股東與車行對帳時產生糾紛，疑似遭對方於車行內開槍恐嚇，警方於車行內採證1枚彈殼，除由鑑識小組採證送驗外，立即由何安派出所及偵查隊組成專案小組，調閱監視器釐清案情，目前已掌握涉案犯嫌人車，正積極偵辦。
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