聽新聞
test
0:00 / 0:00
疑母親遭辱罵 台南男爆怒砍殺鄰居夫妻一死一傷
台南市新營區昨晚發生陳姓夫妻遭人刺殺，陳姓男子傷重不治，蕭姓妻子送醫院搶救後無生命危險，涉嫌行凶陳姓男子（56歲）和死者（59歲）是鄰居，雙方疑長期感情不睦，昨晚疑因對方辱罵其母親雙方再起衝突，陳男回家拿折疊刀衝出先刺陳男，陳妻嚇得高喊救命，陳男殺紅眼轉刺殺她多刀後逃逸，今天清晨已向警方投案，坦承因對方辱罵母親一時失控才砍殺人，警方還將進一步調查釐清行凶原因。
命案發生在昨天晚間8時許，地點在新營區南興里，當時陳姓男子騎腳踏車從外頭返家，遇到長期關係不睦的鄰居夫妻陳姓男子、蕭姓女子，雙方一言不合再起口角，陳嫌疑不滿對方辱罵母親，難忍怒意，衝回住處拿出折疊刀後，跑出來猛刺陳姓鄰居男子頸部、胸部及腹部等多刀，再刺陳妻腹部、四肢後，逃離現場。
附近鄰居聽到爭吵聲跑出家門察看，發現陳男、蕭女躺在血泊中，經救護員緊急送往奇美醫院柳營分院搶救，陳男因失血過多，傷重不治。蕭女則因傷及內臟，經奇美醫院柳營分院急救後，已無生命危險，在加護病房觀察中；鄰居也說雙方長期不和常起口角糾紛。
陳嫌行凶後攜刀逃逸，警方四處追緝時，他在案發3小時後到新營警分局民治派出所投案，坦承是因鄰居夫妻辱罵他的母親，憤而持折疊刀行兇，作案刀械逃逸時丟入急水溪中。警方將進一步釐清命案發生原因。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言