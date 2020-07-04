快訊

美再創單日新高5.6萬人染疫 川普前往總統山看國慶煙火

超美！故宮南院水舞、無人機群燈光秀晚間登場搶先看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑母親遭辱罵 台南男爆怒砍殺鄰居夫妻一死一傷

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市新營區昨晚發生陳姓夫妻遭人刺殺，陳姓男子傷重不治，蕭姓妻子送醫院搶救後無生命危險，涉嫌行凶陳姓男子（56歲）和死者（59歲）是鄰居，雙方疑長期感情不睦，昨晚疑因對方辱罵其母親雙方再起衝突，陳男回家拿折疊刀衝出先刺陳男，陳妻嚇得高喊救命，陳男殺紅眼轉刺殺她多刀後逃逸，今天清晨已向警方投案，坦承因對方辱罵母親一時失控才砍殺人，警方還將進一步調查釐清行凶原因。

命案發生在昨天晚間8時許，地點在新營區南興里，當時陳姓男子騎腳踏車從外頭返家，遇到長期關係不睦的鄰居夫妻陳姓男子、蕭姓女子，雙方一言不合再起口角，陳嫌疑不滿對方辱罵母親，難忍怒意，衝回住處拿出折疊刀後，跑出來猛刺陳姓鄰居男子頸部、胸部及腹部等多刀，再刺陳妻腹部、四肢後，逃離現場。

附近鄰居聽到爭吵聲跑出家門察看，發現陳男、蕭女躺在血泊中，經救護員緊急送往奇美醫院柳營分院搶救，陳男因失血過多，傷重不治。蕭女則因傷及內臟，經奇美醫院柳營分院急救後，已無生命危險，在加護病房觀察中；鄰居也說雙方長期不和常起口角糾紛。

陳嫌行凶後攜刀逃逸，警方四處追緝時，他在案發3小時後到新營警分局民治派出所投案，坦承是因鄰居夫妻辱罵他的母親，憤而持折疊刀行兇，作案刀械逃逸時丟入急水溪中。警方將進一步釐清命案發生原因。

台南市新營區深夜驚傳命案，一對夫妻一死一重傷，警方封鎖現場調查，凶嫌隨後向警方投案。記者吳淑玲／翻攝
台南市新營區深夜驚傳命案，一對夫妻一死一重傷，警方封鎖現場調查，凶嫌隨後向警方投案。記者吳淑玲／翻攝
台南市新營區深夜驚傳命案，一對夫妻一死一重傷，警方封鎖現場調查，凶嫌隨後向警方投案。記者吳淑玲／翻攝
台南市新營區深夜驚傳命案，一對夫妻一死一重傷，警方封鎖現場調查，凶嫌隨後向警方投案。記者吳淑玲／翻攝
台南市新營區深夜驚傳命案，一對夫妻一死一重傷，警方封鎖現場調查，凶嫌隨後向警方投案。記者吳淑玲／翻攝
台南市新營區深夜驚傳命案，一對夫妻一死一重傷，警方封鎖現場調查，凶嫌隨後向警方投案。記者吳淑玲／翻攝

夫妻 命案

延伸閱讀

搶3倍劵台南抽房子 新營順風車推「T-bike輕旅行」搶客

投入逾700萬元 新營中山路路平專案完成

學弟刺殺學長命危非因三角戀？凶嫌：我們都有女友

淡水少年隨機砍殺女童案 法院裁定收容

相關新聞

次子驚傳涉毒10萬交保 柯建銘：尊重司法調查

關務署台北關上月查驗一個從美國空運來台的普通郵包，經X光機抽驗發現裡面是二級毒品大麻膏，重量約八公克，追查地址發現收件人...

疑母親遭辱罵 台南男爆怒砍殺鄰居夫妻一死一傷

台南市新營區昨晚發生陳姓夫妻遭人刺殺，陳姓男子傷重不治，蕭姓妻子送醫院搶救後無生命危險，涉嫌行凶陳姓男子（56歲）和死者...

中市租車公司暗夜槍響 疑股東財務糾紛內鬨　

台中市西屯區一家汽車租賃公司，疑發生股東間財務糾紛，昨晚3名股東與車行對帳時，另名股東帶多人進來，持2長4短槍械恐嚇後，...

柯建銘次子向檢調說 在美用過大麻在台無接觸

關務署台北關松山分關6月初查驗一個從美國空運寄至的普通郵包，發現裡面有大麻膏，重量數克，收件人是柯建銘次子柯鈞耀。檢調在...

美空運毒品郵包收件人英文名 檢調查址竟發現是柯建銘子

關務署台北關松山分關6月初查驗一個從美國空運寄至的普通郵包，經過X光機時抽驗發現裡面盒裝有大麻膏，重量有數克，為二級毒品...

中壢中平路銀樓搶案 嫌犯劫走18萬開車逃逸

桃園市中壢區中平路今天下午發生一起銀樓搶案，一名宋姓男子佯稱要買結婚金飾，挑選了2條項鍊及2個手鐲後，稱要拍照給老婆看，卻趁店員不注意時直接拿取物品奪門而出...

傳次子染毒？柯建銘回應了

民進黨總召柯建銘次子柯鈞耀，日前被基隆關務署查獲是大麻膏包裹的收件人，懷疑其涉嫌從美國運毒，依法移送法辦。柯建銘國會辦公...

民進黨總召柯建銘次子涉運毒 10萬元交保

民進黨總召柯建銘次子柯鈞耀，日前被基隆關務署查獲是大麻膏包裹的收件人，懷疑其涉嫌從美國運毒，依法移送法辦。台北地檢署日前...

「台南沒警察了？」房屋買賣起糾紛 揪眾持棒砸車洩恨

「有夠囂張，台南沒警察了嗎？」有民眾在《爆料公社》po文，引發關切。台南市警三分局調 查，本案因為房屋買賣所引發的糾紛，...

新北鴛鴦毒販擁槍自重 遭逮前一刻毒品急倒馬桶

海巡署偵防分署桃園查緝隊日前獲報，指新北市43歲王姓男子與年約30歲的江姓女友涉嫌販毒並擁槍自重，查緝人員經埋伏蒐證，6...

佯「休閒館」西門町開賭 業者月吸百萬賭客變輸家

台北市萬華分局警方日前接獲情資，指西門町商圈內一處商辦大樓內暗藏職業賭場，經連日埋伏蒐證，昨晚7時許持票搜索，以優勢警力...

熱門新聞

民進黨總召柯建銘次子涉運毒 10萬元交保

美空運毒品郵包收件人英文名 檢調查址竟發現是柯建銘子

傳次子染毒？柯建銘回應了

不顧安全拉住輕生女員工手臂！華碩營運長向員警致謝

北市美堤河濱公園驚見浮屍 警方到場採證中

疑母親遭辱罵 台南男爆怒砍殺鄰居夫妻一死一傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。