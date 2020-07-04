疑母親遭辱罵 台南男爆怒砍殺鄰居夫妻一死一傷

台南市新營區昨晚發生陳姓夫妻遭人刺殺，陳姓男子傷重不治，蕭姓妻子送醫院搶救後無生命危險，涉嫌行凶陳姓男子（56歲）和死者（59歲）是鄰居，雙方疑長期感情不睦，昨晚疑因對方辱罵其母親雙方再起衝突，陳男回家拿折疊刀衝出先刺陳男，陳妻嚇得高喊救命，陳男殺紅眼轉刺殺她多刀後逃逸，今天清晨已向警方投案，坦承因對方辱罵母親一時失控才砍殺人，警方還將進一步調查釐清行凶原因。

命案發生在昨天晚間8時許，地點在新營區南興里，當時陳姓男子騎腳踏車從外頭返家，遇到長期關係不睦的鄰居夫妻陳姓男子、蕭姓女子，雙方一言不合再起口角，陳嫌疑不滿對方辱罵母親，難忍怒意，衝回住處拿出折疊刀後，跑出來猛刺陳姓鄰居男子頸部、胸部及腹部等多刀，再刺陳妻腹部、四肢後，逃離現場。

附近鄰居聽到爭吵聲跑出家門察看，發現陳男、蕭女躺在血泊中，經救護員緊急送往奇美醫院柳營分院搶救，陳男因失血過多，傷重不治。蕭女則因傷及內臟，經奇美醫院柳營分院急救後，已無生命危險，在加護病房觀察中；鄰居也說雙方長期不和常起口角糾紛。