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柯建銘次子向檢調說 在美用過大麻在台無接觸

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

關務署台北關松山分關6月初查驗一個從美國空運寄至的普通郵包，發現裡面有大麻膏，重量數克，收件人是柯建銘次子柯鈞耀。檢調在柯鈞耀相關住所都沒有發現任何毒品，或可疑物證，也沒找到手機，要向他查扣手機時，他表示前幾天丟了，引起調查人員質疑，「怎會這麼剛好？」

台北地檢署指揮調查局本部、航業處基隆站偵辦毒品郵包案，檢調今晚向本報證實，柯鈞耀向檢調人員供稱，他今年初人還在美國時有用過大麻，但回台灣後不曾接觸過，也沒有任何吸食的行為，他不知為何會有人寄大麻膏給他。檢調在他相關住所並沒有查到任何大麻或相關物證，也沒扣到手機。但已對他採尿等送驗。

檢調晚間表示，將追查柯鈞耀是否有和美國的寄件人有聯繫或者相關紀錄，希望釐清雙方的關係，並調他的手機通聯等追查和誰聯絡，或以其他通訊軟體相關紀錄，釐清案情。

檢調昨天傳喚柯鈞耀到案說明，並移送北檢複訊。檢察官複訊後，今天凌晨依違反毒品危害防制條例諭令以10萬元交保。柯建銘今對媒體證實，「有這回事，但兒子沒收到東西（指大麻膏）。」

柯建銘辦公室強調，柯鈞耀並非如報導被檢警拘提，而是主動到案說明，協助調查。後續ㄧ切交由司法公正處理。

民進黨立院黨團總召柯建銘。 圖／聯合報系資料照
民進黨立院黨團總召柯建銘。 圖／聯合報系資料照

大麻 柯建銘 毒品

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