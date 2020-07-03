美空運毒品郵包收件人英文名 檢調查址竟發現是柯建銘子

民進黨立院黨團總召柯建銘。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

關務署台北關松山分關6月初查驗一個從美國空運寄至的普通郵包，經過X光機時抽驗發現裡面盒裝有大麻膏，重量有數克，為二級毒品，收件人寫的是英文名字，檢調追查地址才發現是柯建銘的次子柯鈞耀，事涉敏感，檢調也相當意外。

檢調追查，這個郵包相當普通，而且不大，裡面有一個小盒子，是從美國寄來台灣的郵包，經抽驗打開後發現裡面裝有高濃度的大麻膏，包得相當密實，重量也只有數公克，收件人的名字是寫英文，台北關查獲毒郵包後，北檢指揮航調處基隆站偵辦。

類似以毒郵包走私的方式不少，檢調當初偵辦時也不知和民進黨立院黨團總召柯建銘有關，並沒有任何針對性，以一般毒品運送案件處理，直到根據收件人位台北市的地址追查，才發現是柯的次子，事涉敏感，由調查局報請北檢偵辦，釐清是否事先知情。

檢調昨天傳喚柯鈞耀到案說明，並移送北檢複訊。檢察官複訊後，今天凌晨依違反毒品危害防制條例諭令以10萬元交保。柯建銘今對媒體證實，「有這回事，但兒子沒收到東西（指大麻膏）。」。

柯建銘辦公室強調，柯鈞耀並非如報導被檢警拘提，而是主動到案說明，協助調查。後續一切交由司法公正處理。