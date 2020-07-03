勞工紓困方案遭詐貸 27人假冒修車、餐廳員工申辦

政府在新冠肺炎防疫期間推出勞工紓困貸款，田姓男子涉嫌找27名人頭，假冒餐廳、修車廠或室內裝修員工申辦，刑事局拘提田等4人移送。記者李奕昕／翻攝 政府在新冠肺炎防疫期間推出勞工紓困貸款，田姓男子涉嫌找27名人頭，假冒餐廳、修車廠或室內裝修員工向銀行申辦，因銀行起疑未得手，刑事局拘提田及3名負責人，檢方令5至15萬元交保。

警方調查，田姓男子（38歲）住宜蘭縣，曾因詐欺案被查獲，負責策劃詐貸；台北市某室內裝修公司老闆王姓男子（59歲）、宜蘭縣某義大利麵餐廳老闆王姓男子（39歲）及汽車修護廠老闆黃姓男子（46歲），協助開立假證明。

4人是朋友關係，今年5月上旬分別找人頭，由3名負責人提供在職證明、薪資簽收單，人頭再向宜蘭一家銀行申辦勞工紓困貸款方案，每人額度10萬元，田等人每件抽5000元佣金。

銀行發現27名申貸者集中在這3家公司，且相關證明文件格式均相同，上月向刑事局報案，偵七大隊第二隊前天搜索，拘提田等4人，搜出空白在職證明及薪資簽收單。