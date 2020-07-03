75折大出清？台商花650萬台幣買30萬美鈔 才知騙局一場

陳姓台商前年11月輾轉聽聞，有批舊版百元美鈔要「打75折」大出清，想說賺中間利差，花650萬元買30萬美元；沒想到卻在出境兌換時，被當地銀行通報「偽造」。警方循線布線追查，發現賣鈔中間人出沒南台灣高屏，耗費數月跟監蒐證，發動2波搜索，拘提蔡姓女子等3名嫌犯，全案依行使偽造有價證券、詐欺等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

專案小組發動搜索，查獲1501張偽造百元美鈔，拘提蔡女、黃女、林男等3嫌到案，據調查，陳姓台商透過中間人黃女找上蔡女，由蔡出面捧30萬美元現鈔跟台商交易。然而，3嫌到案互相推託，蔡女急撇責任，聲稱是上游是已故的古董商人；警方判斷蔡女是主嫌，另兩人只是中間仲介。

刑事局去年底也破獲大宗假美鈔集團，搜出美金總額1092萬7800元的百元假鈔、及假鈔染料，當時辦案人員研判有上百萬美元流入市面。兩次查獲的假鈔都能騙過舊型驗鈔機，專案小組細看兩批扣案假鈔特徵點，發現都是將鈔票上的「DEPARTMENT」錯拼為「DEPARTMEND」，懷疑來自同一製鈔源頭。

接連查獲美元假鈔，辦案人研判，蔡女等3人可能只是是中、下游盤，應未接觸到上游製鈔情事。刑事局將扣案美鈔送鑑定調查，6月底依涉嫌行使偽造有價證券、詐欺等罪，將蔡女等3人移送高雄地檢署偵辦。