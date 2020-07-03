新北鴛鴦毒販擁槍自重 遭逮前一刻毒品急倒馬桶
海巡署偵防分署桃園查緝隊日前獲報，指新北市43歲王姓男子與年約30歲的江姓女友涉嫌販毒並擁槍自重，查緝人員經埋伏蒐證，6月16日前往2人住處執行搜索，當場查獲安非他命3包（約47.2公克）及改造手槍2把等證物，詢後依法送辦。
據了解，王男及江女有吸食毒品習慣，日前更透過管道購買大量安非他命，販售給不特定人士；海巡人員獲報後展開調查，6月16日見時機成熟，會同桃園市警局八德分局警方前往2嫌位於新北市新莊區的住處執行搜索，當場查獲王、江2人，以及毒品安非他命、吸食器、玻璃球、改造手槍2把、動力空氣槍1枝、改造槍枝工具一批、不法所得約24萬元等證物。
當時2嫌見查緝人員找上門，立刻將毒品倒入馬桶，企圖湮滅證據，但專案小組及時破門阻止，才順利保全證據。王、江2人事後雖不願供出毒品來源，但向警方坦承，自己吸毒也販毒，槍枝皆是20年前買的，之所以擁槍自重，是怕有人尋仇被黑吃黑。專案小組經偵詢後，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦。
桃園查緝隊表示，槍枝及毒品影響社會治安及國人身心健康甚鉅，為遏止槍枝、毒品氾濫，將持續強化查緝工作，消弭危害社會治安的不法案件，民眾如有發現不法，可撥打海巡118報案電話檢舉，共同為維護社會治安盡一份心力。
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