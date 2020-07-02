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議員稱漁船在釣魚台被日噴水 海巡艦隊分署：不符事實

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市議員白珮茹今在市政總質詢指出，現在漁民出海討生活時，只要接近釣魚台24海里的時候，日本保安廳的水砲船就開始噴水，但只噴台灣漁船，中國漁船都不敢噴，希望侯友宜能夠呼籲蔡政府，比照馬政府重啟台日漁業談判，維持海上秩序；海巡署艦隊分署發聲明表示，2016年5月起，我國漁船於專屬經濟海域內作業，均未受日方公務船扣押或噴水干擾，議員說的與事實不符。

白珮茹今天在新北市政總質詢時，釣魚台海洋資源豐富，漁民出海討生活，都被日本保安廳的水砲船噴水，要求新北市長侯友宜呼籲中央重啟台日漁業談判，侯友宜回覆說，保護國土跟海域是國民應盡的責任，政府更應該勇於守護國民。

針對此事，海巡署艦隊分署稍早發布三點聲明澄清，指出海巡署依「政府護漁標準作業程 序」等相關規定，目前台日釣魚台海域每日編排1-3艘艦（船）執勤，自2016年5月起，我國漁船於專屬經濟海域內作業，就未受日方公務船扣押或噴水干擾，顯示專案護漁已發揮具體成效，且蘇澳區漁會今年也因在台日海域黑鮪魚捕獲數量大增，多次感謝海巡署強力執行護漁政策，讓漁民能安心作業。

海巡艦隊分署強調，將持續依照政府「堅決主張擁有釣魚臺列嶼主權 」、「以和平理性方式解決」及「優先維護漁民權益」 等政策，秉持「超前部署、預置兵力、彈性運用」原則，密切掌握臺日海域情勢發展及漁船作業情形，彈性調整艦船艇部署，積極落實護漁勤務，有效捍衛主權、維護漁權。

海巡署艦隊分署今天發布新聞稿，澄清議員說的與事實不符。圖／海巡署艦隊分署提供
海巡署艦隊分署今天發布新聞稿，澄清議員說的與事實不符。圖／海巡署艦隊分署提供

海巡署 護漁

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