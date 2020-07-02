議員稱漁船在釣魚台被日噴水 海巡艦隊分署：不符事實

新北市議員白珮茹今在市政總質詢指出，現在漁民出海討生活時，只要接近釣魚台24海里的時候，日本保安廳的水砲船就開始噴水，但只噴台灣漁船，中國漁船都不敢噴，希望侯友宜能夠呼籲蔡政府，比照馬政府重啟台日漁業談判，維持海上秩序；海巡署艦隊分署發聲明表示，2016年5月起，我國漁船於專屬經濟海域內作業，均未受日方公務船扣押或噴水干擾，議員說的與事實不符。

白珮茹今天在新北市政總質詢時，釣魚台海洋資源豐富，漁民出海討生活，都被日本保安廳的水砲船噴水，要求新北市長侯友宜呼籲中央重啟台日漁業談判，侯友宜回覆說，保護國土跟海域是國民應盡的責任，政府更應該勇於守護國民。

針對此事，海巡署艦隊分署稍早發布三點聲明澄清，指出海巡署依「政府護漁標準作業程 序」等相關規定，目前台日釣魚台海域每日編排1-3艘艦（船）執勤，自2016年5月起，我國漁船於專屬經濟海域內作業，就未受日方公務船扣押或噴水干擾，顯示專案護漁已發揮具體成效，且蘇澳區漁會今年也因在台日海域黑鮪魚捕獲數量大增，多次感謝海巡署強力執行護漁政策，讓漁民能安心作業。