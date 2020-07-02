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在「Get線上匯率平台」賺大錢？ 機房半年詐1千多萬

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

不法集團涉打廣告謊稱破解博弈網站，能輕鬆賺錢，吸引年輕人加入後「跟單」掏錢投資，接著營造獲利的假象，要求再付4成佣金才能領出錢，藉此半年來詐財超過1000萬元。刑事局南打偵3隊攻堅破獲位於高雄鼓山區機房，逮何姓男子等11人，全案依詐欺罪嫌送辦，估計受害者30幾人。

據查，此集團宣稱能掌握投資的網站，包括「Get線上匯率管理平台」，網站目前疑已關閉，集團與網站是否有關聯待釐清。

「Dcard」上去年11月就有網友分享類似經驗，表示在IG上看到賺錢廣告，私訊對方後就是加入這個Get線上匯率平台，玩轉盤遊戲，當網友儲2000元玩到累積1萬5000元，想領出被要求先匯4成佣金，最後遭騙1萬3000元。警方表示，會以查獲犯嫌使用LINE的ID，到165反詐騙平台找尋相關受害者。

警方查出，25歲何姓男子曾接觸過詐騙集團，去年11月間與胞兄出資，在高雄鼓山區大順路的大樓承租1戶當機房，招募成員，便在臉書、IG等各大社交網站或論壇張貼投資賺錢訊息，甚至買IG上的廣告，號稱跟單投資就可快速獲利，當受害人加入帳號諮詢後，詐團成員指示儲值現金，何姓男子扮演「老師」指導操作，當受害人認為賺錢要求「出金」，成員便以需繳交獲利的4成當佣金，再次要求匯款，受害者最終1塊錢也沒拿回。

刑事局南打偵3隊網路巡邏發現此事，與高雄市刑大、嘉義市第二警分局共組專案小組，今年5月6日前往鼓山區的機房攻堅，當場查獲何姓男子等6人，扣得電腦主機8台、螢幕14台、手機13支、現金65萬元等證物，6月23日再度搜索並拘捕何姓胞兄、黃姓金主等5人到案。

何姓男子等人否認犯行，但警方從何的手機對話佐證，也發現成員的薪水皆由何的胞兄發放。警方從扣到資料估計，半年來詐得超過1000萬元，受害者約30幾人，幾乎都是20、30歲年輕人，其中有1人受騙100多萬元，將陸續通知到案。

警方攻堅高雄鼓山區大順路一處大樓，破獲詐騙機房。記者林伯驊／翻攝
警方攻堅高雄鼓山區大順路一處大樓，破獲詐騙機房。記者林伯驊／翻攝
刑事局南打偵三隊破獲詐騙機房查扣的證物。記者林伯驊／翻攝
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詐騙集團涉謊稱破解博弈平台，讓受害人掏錢跟單投資。記者林伯驊／翻攝
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詐騙集團在高雄鼓山區大順路一處大樓承租當機房。記者林伯驊／翻攝
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刑事局南打偵三隊破獲詐騙機房，逮11人送辦。記者林伯驊／翻攝
刑事局南打偵三隊破獲詐騙機房，逮11人送辦。記者林伯驊／翻攝

廣告 詐騙集團

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