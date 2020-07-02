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影／替友人出頭20人鬥毆 桃市2派械鬥釀1死5傷

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市蘆竹區昨天深夜在竹圍漁港彩虹橋附近發生鬥毆事件，張姓男子與賴姓男子發生衝突糾紛，黃男不滿賴男毆打友人張男，為替張男出頭，約出賴男談判解決，雙方共20人加入，一言不合，黃男該夥持西瓜刀、鋁棒、鐵棒鬥毆，造成賴男被西瓜刀砍殺多刀，頸部被砍血流如注，另有5人受傷，警方據報將賴男及受傷5人送醫，賴男傷重不治，警方今天帶回黃男及雙方14人，依殺人罪、聚眾鬥毆罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方調查，33歲賴男與張姓男子發生糾紛，日前賴男毆打張男，21歲黃姓男子獲知友人張男被打不滿，表示要替張出面討回公道，他相約賴男出面談判「做一次解決」，雙方邀同夥各10人助陣，黃男率人開車到場，一下車就持西瓜刀、鋁棒等器械，朝賴男一行人窮追猛打。

雙方鬥毆中，賴男頸部、身體遭砍殺多刀倒地不起，頸部刀傷血流如注，現場3名男子手臂、背部遭到砍傷，另2人受傷，民眾報案，賴男送醫急救宣告不治，其他受傷5人醫治後沒有生命危險。

警方據報趕到，黃嫌等人早已逃之夭夭，警方成立專案小組，調閱天羅地網監視器查到參與鬥毆車輛，鎖定黃男涉案重大，隨即循線帶回黃男和雙方參與鬥毆犯嫌14人到案偵辦，並在海湖一處水溝找到犯案的西瓜刀、鋁棒等物。

黃男供稱，賴先前打他友人，他因替張姓友人出頭，雙方約定談判「一次解決」，雙方到場一言不合鬥毆，之後開車而去。警方訊後將黃男等人依殺人罪、聚眾鬥毆罪移送桃園地檢署偵辦。

桃園市蘆竹區黃男替友人出頭，雙方叫人助拳持西瓜刀、鋁棒、鐵棒鬥毆，造成賴男1人死亡、5人受傷，警方逮捕黃男等人移送辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市蘆竹區黃男替友人出頭，雙方叫人助拳持西瓜刀、鋁棒、鐵棒鬥毆，造成賴男1人死亡、5人受傷，警方逮捕黃男等人移送辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市蘆竹區黃男替友人出頭，雙方叫人助拳持西瓜刀、鋁棒、鐵棒鬥毆，現場血跡斑斑，造成賴男1人死亡、5人受傷，警方逮捕黃男等人移送辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市蘆竹區黃男替友人出頭，雙方叫人助拳持西瓜刀、鋁棒、鐵棒鬥毆，現場血跡斑斑，造成賴男1人死亡、5人受傷，警方逮捕黃男等人移送辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市蘆竹區黃男替友人出頭，雙方叫人助拳持西瓜刀、鋁棒、鐵棒鬥毆，造成賴男1人死亡、5人受傷，警方逮捕黃男（見圖）等人移送辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市蘆竹區黃男替友人出頭，雙方叫人助拳持西瓜刀、鋁棒、鐵棒鬥毆，造成賴男1人死亡、5人受傷，警方逮捕黃男（見圖）等人移送辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市蘆竹區黃男替友人出頭，雙方叫人助拳持西瓜刀、鋁棒、鐵棒（見圖）鬥毆，造成賴男1人死亡、5人受傷，警方逮捕黃男等人移送辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市蘆竹區黃男替友人出頭，雙方叫人助拳持西瓜刀、鋁棒、鐵棒（見圖）鬥毆，造成賴男1人死亡、5人受傷，警方逮捕黃男等人移送辦。記者曾增勳／翻攝

殺人 命案

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