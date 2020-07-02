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台東男子網路兜售新興毒品 檢方今偵結起訴續押
台東33歲陳姓男子利用蝦皮購物網站販賣新興毒品，警方獲得情資報請檢察官指揮偵辦，並於今年3月搜索住處查獲多種2、3級毒品總重878公克及包裝工具，市值100萬元，台東地檢署今天偵結起訴，向法院聲請再羈押獲准。
台東地檢署指出，陳以暱稱帳號在蝦皮購物網站開設賣場刊登商品，藉由品名中「冰、雪」等關鍵字代表毒品名稱，向不特定人兜售，如「超濃郁香味雪餅」、「黑貓抱枕」、「黑貓娃娃」，購買者下標完成訂購， 再由陳寄送指定超商交付毒品。
檢察官於盼盼即成立專案小組，經密集蒐證後，今年3月23日，檢警持搜索票至陳住所搜索，當場扣得第2、3級新興毒品，包括冰毒、PMMA、卡西酮類、GHB神仙水、哌嗪類BZP膠囊107顆等，以及各種包裝工具，市值100萬元並拘提陳到案，向法院聲請羈押獲准。
專案小組利用數位鑑識，積極向上溯源、向下刨根，陸續查獲其毒品上游及販毒對象後，檢察官今天偵結起訴陳販賣第2、3級毒品罪嫌，並建請法院繼續羈押獲准。
台東地檢署表示，據統計今年1月至3月間，因施用新興毒品死亡者已有42人，顯見新興毒品危害甚鉅，尤其新興毒品鮮豔包裝易降低民眾警戒，且因價格便宜，年輕族群容易取得，呼籲民眾千萬不要輕易食用來路不明的膠囊、果凍或飲料。
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