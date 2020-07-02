遊艇運毒墾丁外海翻船 追出毒品30億起訴3人

澎湖籍觀光娛樂船「日翔12號」涉海上運毒，4月18日卻於巴士海峽翻覆，漂回墾丁大灣的海面，由於檢、海巡及警方已鎖定該船，趕緊出動拖回並搜出安非他命、K他命660包，陸續於屏東及高雄沿岸拾獲同包裝毒品59包，總計多達761公斤，市值破30億，船長李靜通等3人遭拘捕到案羈押並起訴，全案擴大偵辦中。

專案小組指出，去年12月接獲線報指不法集團計畫用遊艇，在公海上向中國大陸船隻接駁毒品；今年4月11日，日翔12號從澎湖龍門漁港出海，在高雄港外海40浬處失去動力，海巡署獲報出動救援，考量海況及距離而拖回高雄港。

海巡當時發現船上沒有遊客，卻載好幾個油桶疑為遠途，形跡可疑，幾乎認定此船還沒接到毒品，就在海上先拋錨，展開嚴密監控。

日翔12號檢修完，同月14日再度報關出海，15日抵達公海海域與中國大陸貨輪接運毒品，返程途中疑因載重不均、海象不佳18日翻覆，船長李靜通及張姓押貨人趕緊聯繫同夥接應逃亡，專案小組循線掌握趕緊前往，將船隻拖回高雄港，果然在船艙搜出安非他命540包、K他命120包。

不過根據情資毒品總量恐不只如此，4月19、20日及5月4日，屏東海口、恆春、高雄西子灣的岸際，也尋獲59包相似包裝的毒品。

檢、海巡及警方全力追捕嫌犯，調閱近千支監視器，搭配M化車、通聯記錄，拘捕船長李靜通（58歲）、運輸仲介許利發（41歲）、接貨人莊永智（44歲）到案，並聲請羈押禁見獲准，3人已偵結起訴；另對張姓押貨人、李姓貨主代表發布通緝，還掌握翻船時涉接應的6嫌偵辦中。