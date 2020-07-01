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美甲師遭男友刺死 解剖確認心臟被刺穿
台中市經營麵攤張姓男子疑因感情糾紛，昨天約陳姓女友談判後，持刀刺死女友，張逃逸後藏身在大里橋下，見警上門持刀自殘，送醫緊急手術後轉加護病房；檢察官今天下午會同法醫解剖複驗陳女，確認致命傷為左胸穿刺傷，刺穿心臟致死，家屬無意見，遺體發還家屬辦理後事。
張姓男子（34歲）經營麵攤，他與從事美甲師的陳姓女友（34歲）交往兩年多，陳女疑不滿交往期間，張曾偷她錢賭博，陳女在端午節前將張趕出同居住處，張昨天二度約出陳女談判，雙方談判破裂，張持預藏的水果刀刺陳女心窩，陳女送醫不治，警方根據張逃逸路線，下午在大里橋下發現張，張見警上門，二話不說持刀刺脖子一刀，大出血送醫，目前仍在醫院治療，警方已查獲凶刀、作案車輛。
檢察官今天下午會同法醫、陳女家屬於生命禮儀管理處崇德館進行解剖複驗，確認死因為左胸的穿刺傷，傷口刺穿心臟致死，家屬沒有意見，檢方指示開立死亡證明書後，遺體發還家屬辦理後事，全案依殺人罪偵辦。
據查，張姓男子昨天自殘後，失血過多，送進大里仁愛醫院時，意識不清，有生命危險，院方緊急進行手術後，已完成手術，生命跡象轉趨穩定，目前仍在加護病房觀察病情，警方尚未詢問釐清案情。
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