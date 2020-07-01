青春專案起跑 台南查獲販毒集團

台南市警局第五分局偵辦少年涉毒案件，經報請台南地檢署溯源循線，今天下午持搜索票前往新化區某公寓大樓，在大樓外查場查獲鄭姓、徐姓及陳姓男子3名藥腳 ，並在黃姓藥頭屋內起出k他命2包、31多公克、毒品咖啡包計137包、897多公克，以及磅秤與販毒所得8900元等證物，訊後依涉違反毒品危害防制條例，將黃等4嫌移送台南地檢署偵辦。

專案小組據報後，日以繼夜埋伏，於7月1日青春專案首日見時機成熟即持搜索票、拘票前往新化區某公寓大樓查緝，在大樓外當場查獲藥腳鄭攜帶咖啡包2包、11.9公克、徐攜帶咖啡包2包、10.44公克及K菸4支、陳等3人。