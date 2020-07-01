青春專案起跑 台南查獲販毒集團
台南市警局第五分局偵辦少年涉毒案件，經報請台南地檢署溯源循線，今天下午持搜索票前往新化區某公寓大樓，在大樓外查場查獲鄭姓、徐姓及陳姓男子3名藥腳 ，並在黃姓藥頭屋內起出k他命2包、31多公克、毒品咖啡包計137包、897多公克，以及磅秤與販毒所得8900元等證物，訊後依涉違反毒品危害防制條例，將黃等4嫌移送台南地檢署偵辦。
專案小組據報後，日以繼夜埋伏，於7月1日青春專案首日見時機成熟即持搜索票、拘票前往新化區某公寓大樓查緝，在大樓外當場查獲藥腳鄭攜帶咖啡包2包、11.9公克、徐攜帶咖啡包2包、10.44公克及K菸4支、陳等3人。
經指認，黃姓藥頭以輪椅代步，專案小組隨後黃住戶搜索，並在屋內查獲k他命2包、31.94公克、毒品咖啡包計135包、897.64公克，經初步檢驗呈第二、三級毒品反應，及磅秤1台、販毒所得8900元等證物。警方依法將黃等4嫌移送台南地檢署，並擴大偵辦中。
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