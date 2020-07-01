中市24聲槍響不單純 檢察官查出兩方人馬談判破裂引發

台中市6月24日凌晨傳出24聲槍響，檢警查出當日凌晨蔡男與王男等人在酒店談判，王的手下發現蔡等人帶槍，認為沒有誠意，致談判破局，蔡等人在酒店外等王等人未著，蔡在車上連開21槍洩恨；而王的手下吳男也到蔡的地盤對空開3槍，經蔡及吳等7人到案，檢察官聲押蔡及同夥劉男、陳男、林男，以及吳男等共5人聲押獲准；另外，張及高男藏匿人犯，檢察官各以4萬交保。

24日凌晨3時40分，蔡男（28歲）等人走出中市台灣大道的一家酒店後，蔡嫌持雙槍朝空連開21槍，經檢察官林依成指揮偵辦，台中市警六分局陸續帶回涉案的蔡男、林男、劉男、陳男，以及藏匿人犯的張男及高男等6人，蔡嫌供稱「心情不好，對空鳴槍」。

經檢察官林依成深入調查，查出蔡男疑與王男等人疑有糾紛，24日凌晨，雙方人馬在台灣大道金錢豹酒店談判，王男這一方的人發現蔡男等人攜有槍械，認為蔡等人「沒有誠意」，致談判破局，蔡等人在酒店外等王這一邊的人，但沒有等到，於是蔡嫌在離開酒店後，搭上休旅車後，在車內朝空連續開21槍洩泿。

蔡嫌對空開槍後，王這一方人馬也服氣，王的小弟吳男等人，當日凌晨4時多，也駕車到蔡嫌等人的據點中市中清路一處檳榔攤，吳男等人砸店後，見有一夥人趕到，疑對方的人，也持槍對空開3槍後離去。

事後，吳男見檢警組專案小組追查，即於25日向台中市警二分局投案，並帶員警起出1把改造手槍，檢察官認涉嫌違反槍砲、及恐嚇公眾罪重大，向台中地院聲請羈押吳獲准。同時，開槍蔡嫌的同夥林男也於25日向台中市警六分局投案，同樣也被檢察官聲押獲准。

至6月30日，檢警陸續查獲蔡嫌、及同夥劉男、陳男，查扣2把制式手槍，並逮捕涉嫌藏匿人犯的高男、張男，檢察官林依成訊後，認涉嫌違反槍砲、及恐嚇公眾罪重大，向台中地院聲押蔡、劉、陳獲准。另外，高及張涉嫌藏匿人犯，檢察官各以4萬元交保。至此案情已釐清。