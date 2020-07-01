聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北看守所會客菜摻毒 法務部長：未來加強檢查！
台北看守所爆出收容人吃下摻有FM2毒品的會客菜，出現頭昏嗜睡症狀；法務部長蔡清祥指出，目前收容人身體狀況均恢復正常，未來也會加強檢查會客菜。
蔡清祥指出，6月4日台北看守所數名收容人出現頭昏、嗜睡的症狀，所方緊急送到亞東醫院診治發現是食用藥物問題，所方感到奇怪，進一步追查發現是收容人家屬送的會客菜中含有FM2，其他收容人再分食會客菜；目前收容人身體狀況均正常，未來會加強檢查會客菜。
矯正署長黃俊棠表示，該收容人和家屬已移送法辦，交由警方偵辦，看守所則會依規定辦理違規；若全面監控會客菜會造成家屬反感，未來會針對有疑慮的個案會列冊加以控管。
據了解，摻有毒品的會客菜是高姓收容人的妻子寄入。由於高姓收容人是6月3日入監，事情又發生在6月4日，所以他辯稱菜裡面的毒品是他入監前自己摻進去，與妻子無關，但所方對此說法存疑。
台北看守所指出，高妻寄入的會客菜是小魚乾，經管理員檢查後才送進舍房，而高男又分送給其他收容人，導致3人出現嗜睡、意識不清等症狀，當下即緊急送醫治療。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言