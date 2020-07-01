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台北看守所會客菜摻毒 法務部長：未來加強檢查！

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

台北看守所爆出收容人吃下摻有FM2毒品的會客菜，出現頭昏嗜睡症狀；法務部蔡清祥指出，目前收容人身體狀況均恢復正常，未來也會加強檢查會客菜。

蔡清祥指出，6月4日台北看守所數名收容人出現頭昏、嗜睡的症狀，所方緊急送到亞東醫院診治發現是食用藥物問題，所方感到奇怪，進一步追查發現是收容人家屬送的會客菜中含有FM2，其他收容人再分食會客菜；目前收容人身體狀況均正常，未來會加強檢查會客菜。

矯正署長黃俊棠表示，該收容人和家屬已移送法辦，交由警方偵辦，看守所則會依規定辦理違規；若全面監控會客菜會造成家屬反感，未來會針對有疑慮的個案會列冊加以控管。

據了解，摻有毒品的會客菜是高姓收容人的妻子寄入。由於高姓收容人是6月3日入監，事情又發生在6月4日，所以他辯稱菜裡面的毒品是他入監前自己摻進去，與妻子無關，但所方對此說法存疑。

台北看守所指出，高妻寄入的會客菜是小魚乾，經管理員檢查後才送進舍房，而高男又分送給其他收容人，導致3人出現嗜睡、意識不清等症狀，當下即緊急送醫治療。

法務部長蔡清祥。記者林孟潔／攝影
法務部長蔡清祥。記者林孟潔／攝影

毒品 蔡清祥 法務部

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